🎥 Левандовски почти перешел в «МЮ»! Роберт согласился на трансфер в личной беседе с Фергюсоном

Роберт Левандовски заглянул на подкаст к Рио Фердинанду. В беседе с легендой «Манчестер Юнайтед» поляк рассказал, что когда-то почти оказался в стане «красных дьяволов»:

«Да, я согласился на переход в «Манчестер Юнайтед». Это было в 2012 году. Я помню разговор с Алексом Фергюсоном. Это было перед предсезонкой. Я знал, что он позвонит мне и поэтому очень нервничал.

Наконец он позвонил, но начал говорить с этим шотландским акцентом! Я даже попросил его повторить, что он сказал. Я сказал, что, конечно, хочу присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Если сэр Алекс Фергюсон приглашает тебя, ты не можешь отказаться.

Но меня не отпустила «Боруссия». Я помню разговор с президентом «Дортмунда», он сказал, что я нужен «Боруссии». Сказал, что они не продадут меня в «Манчестер Юнайтед», потому что я очень важен для них, а сейчас не самое подходящее время для продажи.

Я играл за «Боруссию» и был счастлив, но, разумеется, я бы с радостью перешел в «Манчестер Юнайтед», мне ведь тогда было где-то 23 года. К тому же, тогда «Манчестер Юнайтед» был на пике».

«Что за команда могла бы у нас быть», – с сожалением отметил Рио.

Посмотрите, как забавно Роберт изобразил сэра Алекса.

После того разговора с Фергюсоном Роберт провел в дортмундской «Боруссии» еще два года, а в 2014 году поляк перешел в «Баварию» в качестве свободного агента.

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