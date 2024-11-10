Тен Хаг в «МЮ» и Тухель в «Баварии» пострадали из-за лавины травм? Исследование за прошлый сезон показывает, что да

Проект Howden Insurance выпустил ежегодный индекс футбольных травм в топ-5 лиг Европы. Под анализ попали 96 команд из АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1.

В объемном исследование подсчитали не только общее количество травм, но и то, во сколько они обошлись каждой команде. Откуда и как берутся такие суммы? Зарплата игрока делится на количество дней в году, а затем умножается на количество пропущенных из-за травм.

Больше всего повреждений в сезоне-2023/24 было у «Баварии» − аж 96 штук. Команда Тухеля впервые за долгие годы упустила чемпионство, что можно списать как раз на этот фактор.

Однако самые дорогие травмы были у «Манчестер Юнайтед» − на 47,37 млн евро, при меньшем количестве, чем у немецкой команды (75 против 96). Как так получилось? Можно предположить, что у Тен Хага ломались игроки с более дорогими контрактами, чем у Тухеля. Это тоже не могло не повлиять на место в таблице, ведь это значит, что теперь уже экс-тренер «МЮ» терял важных/дорогостоящих футболистов.

Серьезные проблемы с повреждениями также были у «Дортмунда» − 91 травма за сезон. А вот в топ-20 меньше всего пострадал «ПСЖ» − 36, но при этом с высокой стоимостью каждой травмы (все из-за высоких зарплат в клубе). Но не больше, чем у «Мадрида» − 690 тысяч за одну у парижан и 790 тысяч у мадридцев.

Кроме того существует не самая приятная тенденция − количество повреждений растет, как и их стоимость.

И еще один неприятный момент − за последние четыре гола практически в два раза (на 187%) выросло количество травм у игроков не старше 21 года. Их все чаще и раньше привлекают к игре в стартовом составе и дают большие нагрузки.