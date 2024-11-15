Марадона, Дель Пьеро, Ширер – и еще кучу легенд обогнал Холанд в 24 года. Что он творит в сборной!

Форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд сыграл 38-й матч за сборную Норвегии, забив Словении (4:1). Это 35-й мяч 24-летнего нападающего в составе национальной команды. Такого голевого темпа не было у многих великих игроков. Например, Диего Марадона забил 32 мяча в 84 матчах.

Многие не настреливали даже больше 30 мячей, хотя играли больше. Кого еще обошел Эрлинг?

Алессандро Дель Пьеро: 27 голов в 91 матче;

Гонсало Игуаин: 30 голов в 75 матчах;

Марко ван Бастен: 24 гола в 58 матчах;

Алан Ширер: 30 голов в 63 матчах;

Рууд ван Нистелрой: 35 голов в 70 матчах;

Оле-Гуннар Сульшер: 23 гола в 67 матчах.