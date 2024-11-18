Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ – «Сити» предложил норвежцу рекордный контракт 💸

Эрлинг Холанд может стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги. Сообщается, что «Манчестер Сити» предложил футболисту новый контракт.

24-летний Холанд стал сенсацией с момента своего прибытия в Манчестер в 2022 году, забив 105 голов в 114 матчах. Он уже является вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, зарабатывая 375 000 фунтов в неделю, «Сити» подготовил новое рекордное предложение.

Как сообщает The Mirror, чемпионы Англии предложили Холанду контракт на сумму 500 000 фунтов в неделю, который позволит ему остаться на «Этихаде» до конца сезона 2028/29.

Если Эрлинг согласится, то обойдет одноклубника Кевина Де Брюйне, который в настоящее время является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги с контрактом на 400 000 фунтов в неделю.

Вот как выглядит топ самых высокооплачиваемых игроков АПЛ на сегодняшний день: