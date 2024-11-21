Технарь Косово за уход раньше свистка. Федерация идет в CAS, а Румынию оштрафовали за выкрики «Сербия, Сербия!»

«Политическое решение, чтобы никого не обидеть».

Косово получило техническое поражение от Румынии за уход с поля раньше свистка. Местная федерация возмущена – и идет в CAS.

Уйти с поля за несколько минут до конца для Косово – «огромное мужество и образцовое поведение»

Быстро наполним контекст. Косовары покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счете 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

УЕФА присудил косоварам технарь 0:3 и оштрафовал футбольную федерацию Косово на шесть тысяч евро за поведение игроков. Румынская федерация заплатит 128 тысяч, а следующий домашний матч Румыния сыграет без зрителей.

Румыны пострадали из-за поведения болельщиков, которые скандировали дискриминационные (антивенгерские) и политические кричалки, бросали на поле предметы, использовали пиротехнику и лазерные указки, чтобы помешать косоварам, нарушали порядок при исполнении гимнов и блокировали проходы на стадион.

Федерация футбола Косово одобрила санкции для соперника – а вот техническое поражение оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Это дело – не просто вызов косовскому футболу, но и борьба с расизмом и дискриминацией во всех формах, – говорится в заявлении федерации. – Наши футболисты показали огромное мужество и образцовое поведение, отказавшись играть в невыносимых условиях, и это решение УЕФА является наглядным доказательством того, что разжиганию ненависти, расизму и провокационным политическим заявлениям нет места в футболе».

«Политическое решение, чтобы никого не обидеть». Луческу злит вердикт УЕФА

Несколько ярких реакций с обеих сторон.

Главный тренер Румынии Мирча Луческу не понимает, почему УЕФА оштрафовал его федерацию.

«Я возмущен. Никто не вспомнил, что нас держали на поле в течение часа. Игроки могли заработать простуду. Никто не принял во внимание их заявления, их ложь, [грязную] раздевалку. Это ненормально. Я уважаю игроков, но и им следовало проявить уважение к спортивным ценностям.

Это политическое решение, чтобы никого не обидеть. Такие жесты нельзя поощрять. Позже это может повториться – команда, проигрывая 0:5, уйдет с поля и проиграет 0:3 [получив техническое поражение]. Никто больше не думает о последствиях», – уверен Луческу.

Румынский тренер отдельно упомянул грязную раздевалку. Косовары и правда оставили после себя кучу мусора. Разбросали коробки из-под пиццы, пластиковые бутылки, салфетки и все остальное.

Капитан сборной Румынии Николаэ Станчу не вышел на второй тайм с Косово из-за травмы. Вот его мнение об инциденте.

«Я знал, что они [косовары] много спрашивали об этих вещах раньше – при каких условиях матч будет остановлен. Это их больше интересовало. Мы понимали, что не можем проиграть на поле со счетом 0:3, и это был их единственный шанс выиграть. Первый тайм прошел нормально, не знаю, что случилось во втором, я не видел, так как был в больнице.

Мы знаем, что в Европе есть страны, которые не играют друг с другом, и мы спросили, почему продолжаем играть с ними, тем более что Румыния не признает государство Косово. Если нас оштрафовали за освистывание их гимна, их должны были оштрафовать на миллионы за то, как освистали наш гимн у себя дома», – отметил Станчу.

Федерация футбола Румынии (FRF) защищает болельщиков: «Считаем обвинения со стороны Косово необоснованными и твердо убеждены, что действия были преднамеренными. Несмотря на это, FRF выражает благодарность почти 50 тысячам румынских болельщиков, присутствовавших на стадионе, за то, что они сохраняли цивилизованное поведение и, насколько это было возможно, воздерживались от реакции на провокации игроков Косово. Важно подчеркнуть, что во время матча не было никаких расистских выкриков и лозунг «Косово – это Сербия» не звучал ни разу.

Более того, мы напоминаем о решении Дисциплинарного комитета УЕФА по аналогичному инциденту, произошедшему во время матча в прошлом году, где Косово действовало таким же образом. В решении ясно указано, что лозунг «Косово – это Сербия» не может быть классифицирован как расистский и, следовательно, не может стать основанием для применения трехшаговой процедуры».

В сентябре 2023-го из-за кричалок «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч румын с косоварами прерывали на 50 минут. Гремел жуткий скандал . Тогда матч все же возобновили, румыны выиграли 2:0.

Капитан сборной Косово и защитник «Наполи» Амир Ррахмани призвал УЕФА защитить футболистов, когда они сталкиваются с расистскими оскорблениями.

«С трибун постоянно звучали кричалки «Сербия, Косово». Это происходило на протяжении 90 минут. В компенсированное время начались кричалки с другими словами, которые я не хочу повторять, потому что это позор.

Мы сказали судье, но он ничего не сделал. Во второй раз арбитр не захотел слушать. После третьего раза я сказал ему, что мы уходим, потому что это неправильно. После этого болельщики начали еще больше скандировать «Косово, Сербия». Поэтому мы решили больше не выходить на поле, как это было в прошлом году.

УЕФА должен принять решение, потому что мы – футболисты, мы здесь, чтобы представлять народ и страну, у которых тяжелое прошлое. Большая война унесла жизни людей, были массовые убийства.

Это уже слишком. Остановитесь. Все должны знать, что Косово – это Косово или Косово – это Албания. Вот и все. На этом все и закончится», – заключил Ррахмани.

С учетом технического поражения Косово остается на втором месте в группе Лиги наций (12 очков), а румыны ее выигрывают (18). Румыния напрямую выходит в дивизион B, Косово еще поборется в стыках.

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Фото: East News /Daniel MIHAILESCU / AFP; IMAGO/Vlad Suheschi/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Vasile Mihai-Antonio