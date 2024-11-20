«Мадрид» украл 10 титулов ЛЧ? Смотрим, как бы изменились результаты турнира, если бы VAR существовал с 1955 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS ) проанализировала розыгрыши Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), начиная с 1955 года. Эксперты IFFHS хотели выяснить, как бы изменились результаты еврокубков, если бы все эти годы существовал VAR.

Результаты исследования не обрадуют поклонников «Мадрида», ведь с VAR у «сливочных» было бы сразу на 10 трофеев меньше! А самым титулованным стал бы «Милан»: на счету «россонери» семь побед в главном клубном турнире Европы, а если бы арбитрам помогал видеоассистент, трофеев было бы восемь, полагает IFFHS.

Результаты «Баварии», «Ливерпуля», «Бенфики», «Ноттингема» и «Порту» использование VAR с 1955 года не изменило бы. А вот «Барса», «Ювентус», по мнению IFFHS, должны были взять на два трофея больше.

Как в случае с «Миланом», при VAR по одному дополнительному титулу получили бы «Аякс» и «Ман Юнайтед». А вот «Интер» помощь видеоарбитра лишила бы одной победы.

Результаты ЛЧ, если бы VAR существовал с 1955 года

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