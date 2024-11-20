«Мадрид» украл 10 титулов ЛЧ? Смотрим, как бы изменились результаты турнира, если бы VAR существовал с 1955 года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) проанализировала розыгрыши Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов), начиная с 1955 года. Эксперты IFFHS хотели выяснить, как бы изменились результаты еврокубков, если бы все эти годы существовал VAR.
Результаты исследования не обрадуют поклонников «Мадрида», ведь с VAR у «сливочных» было бы сразу на 10 трофеев меньше! А самым титулованным стал бы «Милан»: на счету «россонери» семь побед в главном клубном турнире Европы, а если бы арбитрам помогал видеоассистент, трофеев было бы восемь, полагает IFFHS.
Результаты «Баварии», «Ливерпуля», «Бенфики», «Ноттингема» и «Порту» использование VAR с 1955 года не изменило бы. А вот «Барса», «Ювентус», по мнению IFFHS, должны были взять на два трофея больше.
Как в случае с «Миланом», при VAR по одному дополнительному титулу получили бы «Аякс» и «Ман Юнайтед». А вот «Интер» помощь видеоарбитра лишила бы одной победы.
Результаты ЛЧ, если бы VAR существовал с 1955 года
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К этому всему вопросов нет, а вот к 50-60м годам у них вопросы есть с тем качеством картинки. Занимательно))
ну и хотелось бы узнать какие именно 10 титулов они отжали у Мадрида. Где выкладка по годам?
Примечание сообщества к этой картинке, примерно такое, что этот аккаунт не имеет отношение к www.iffhs.com.
Аккаунт в твиттере (Х) у них такой: x.com/iffhs_media
А по факту, автор данного аккаунта, ну очень креативный кулес
Хотя IFFHS та еще контора, но нет, такой наркомании у них нет😅