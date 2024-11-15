Бразилия ждала этот гол 19 лет. Рафинья снял проклятье после Роберто Карлоса

Рафинья — первый игрок, забивший прямой штрафной удар за сборную Бразилии в отборочных матчах чемпионата мира после Роберто Карлоса в октябре 2005 года, более 19 лет назад.

На 43-й минуте матча с Венесуэлой (1:1) в квалификации ЧМ-2026 вингер «Барселоны» реализовал штрафной удар.

В восьми последних матчах в составе сборной и клуба у Рафиньи девять голов и три результативные передачи.