Бразилию тащит не Винисиус, а Рафинья. У «селесао» проблемы с голами – Неймар забивал больше всех нынешних звезд сборной

В матче 11-го тура квалификации ЧМ-2026 Бразилия сыграла вничью с Венесуэлой, автором гола «селесао» стал Рафинья.

Бразильцы набрали 17 очков и заняли третью строчку в квалификации, их вскоре может подвинуть Уругвай, у которого в запасе еще один матч, а отставание от «селесао» составляет всего одно очко.

Бразилия вряд ли не отберется на мундиаль, но все же результативность команды оставляет желать лучшего. В игре с Венесуэлой Винисиус не реализовал пенальти и даже не смог отличиться на добивании. У звезды «Мадрида» – ни одного гола в шести последних играх сборной в отборе ЧМ.

За последние 26 матчей трио Винисиуса, Рафиньи и Родриго суммарно забило 18 голов – столько же на свой счет записал Неймар в своих последних 26-ти встречах в составе «селесао».

Лучшие результаты показывает вингер «Барселоны»: в последних 26-ти матчах за сборную Рафинья забил семь голов. Родриго за тот же период отличился шесть раз, на счету Винисиуса – пять голов в последних 26-ти встречах за «селесао».

Как объясняете такую результативность Бразилии?

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