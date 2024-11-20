«У нас мечты сбываются». Клуб Ла Лиги шутит над Винисиусом специальным видео

После ноябрьского международного перерыва «Реал» приедет к «Леганесу». Мадридские клубы встретятся в воскресенье, 24 ноября, и хозяева уже подогрел интерес к матчу в социальных сетях.

В этом году «Золотой мяч» разочаровал «Реал Мадрид» и его болельщиков: несмотря на многочисленные инсайды о победе Винисиуса, приз достался полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Мадридцы узнали о поражении незадолго до гала-вечера и бойкотировали церемонию, не приехав в Париж.

Винисиус стал объектом насмешек. Социальные сети пестрели мемами в поддержку выбора Родри и поражения бразильца. Соперники «Реала» тоже решили в очередной раз посмеяться над Вини. «Леганес» сделал видеоанонс воскресной игры, в котором талисман клуба Супер Огурец «крадет» «Золотой мяч», который изначально был доставлен в раздевалку стадиона для Винисиуса.

«Дорогие друзья из «Реала», история гласит, что в «Леганесе» мечты сбываются... 😉», – говорится в сообщении к видео.