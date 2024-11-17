В очередном туре Лиги наций сборная Англии после безголевого первого тайма накидала пять мячей в ворота сборной Ирландии. Первым с пенальти отличился Харри Кейн, а остальные четыре мяча стали дебютными для их авторов.

Одним из них стал центральный защитник «Саутгемптона» Тэйлор Харвуд-Беллис, который, выйдя со скамейки запасных, головой переправил мяч в ворота. 22-летний игрок воспитывался в академии «Манчестер Сити», но кроме этого он будущий зять легенды «МЮ» Роя Кина, поскольку помолвлен с его дочерью Лией.

Когда на экране показывали повтор гола Харвуда-Беллиса, ирландца спросили, не женится ли защитник на его дочери ближайшем будущем. Легенда дал типичный для себя ройкиновский ответ: «Еще не все потеряно! В семье Кина многое может измениться, скажу я вам!»

«В последние несколько месяцев вижу в нем голевую угрозу, даже когда он играл за «Саутгемптон». Это хорошо для него. Он хороший парень, его семья отлично постаралась. Очень хороший парень».

Ведущий напомнил Кину, что Харвуд-Беллис забил в первой же игре за сборную, тогда как Рою потребовалось на это целых три года. «Это могло бы стать интересной темой для разговора за рождественским ужином». На что ирландец вновь подтвердил собственный стиль: «Три года? О, окей».

Кстати, за сборную Харвуд-Беллис играет под 16-м номером, который стал синонимом Роя Кина. На первой пресс-конференции перед дебютом у защитника «Саутгемптона» спросили, давал ли будущий тесть ему советы: «Я получил много советов. да. Буду опираться на него [Кина] в поисках поддержки».