📹«Он потерял ко мне уважение». Кин совершил преступление против Италии – на глазах у Де Росси! 🙈

Этим летом популярный британский подкаст The Overlap в лице Роя Кина, Гари Невилла, Иана Райта и Джейми Каррагера устроил тур по Европе. Легенды заехали в Барселону, Стамбул и в целых два итальянских города − Турин и Рим. После посещения последнего Роя Кина в Италию больше не пустят.

Если в Турине подкастеры смогли пообщаться с Джорджо Кьеллини , то в столице их гидом стала местная легенда – Даниэле Де Росси. Пятерка зашла в местную тратторию и все, конечно же, заказали спагетти. Тут-то Рой Кин и дал промашку: он схватил вилку, намотал на них вермишель и начал резать все это ножом. На Даниэле Де Росси было больно смотреть.

«Это сумасшествие. И это кумир!» – прокомментировал итальянец.

Кин попытался перенести ответственность на Райта, который должен был предупредить его, что так делать нельзя. «Я даже не мог себе представить, что ты это сделаешь!» − справедливо отметил Иан.

«Ты же смотрел так много фильмов про мафию. Он думает, что итальянец. Смотрел «Крестного отца», − подколол товарища легенда «МЮ».

Иан Райт рассказал байку о том, как Пол Инс перешел в миланский «Интер» и когда ему дали пасту, то он тоже начал ее резать. Поэтому это блюдо футболисту больше не подавали.

На встрече со зрителями легенда «Арсенала» рассказал, как он чувствовал себя в тот момент записи подкаста в Риме.

«Я совершенно искренне не думал, что ты настолько бескультурный, брат. Не думал (смеется). Он сидел и резал пасту, как семилетний ребенок. Что я больше всего запомнил, так это взгляд Даниэле. Потому что он выглядел так, будто потерял все уважение к Рою. Я смотрел на Роя, пытался поймать его взгляд, но он не смотрел. Он так был погружен в процесс нарезания!»

Может тебе еще сделать капучино на обед, Рой Кин? 😂