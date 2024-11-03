Палмер в «Челси» Марески сверкает еще ярче? Разбор

Коул Палмер в дебютном сезоне за «Челси» разорвал АПЛ. 22-летний новичок тащил команду, выбил 22+11 (больше всех) и стал лучшим молодым игроком лиги.

После ухода Маурисио Почеттино и назначения Энцо Марески у фанатов возник вопрос: а не повлияет ли это на игру Палмера? Пока все идет слишком идеально – 7+5 после девяти туров (первый в АПЛ) и восхищение от партнеров, тренера и окружающих .

«В АПЛ не так много игроков, подобных Палмеру. Он особенный. Коул наказывал за каждую нашу ошибку. Его очень сложно остановить», – признал тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер после покера Коула. А вот такую похвалу Джейми Каррагер раздет не каждый день: «Его передача на 60 ярдов (54,8 метров) в эпизоде с первым голом «Ньюкаслу» – один из лучших пасов, которые я видел. Не только в этом сезоне, а в истории АПЛ».

Палмер стал еще сильнее? Появились какие-то новые детали?

● Мареска оставил свободную роль Палмера и добавил новые вводные. Изменения проявились и в обороне.

● В чем Коул сейчас максимально хорош? Это поиск пространства, непредсказуемое продвижение и освобождение зон для партнеров.

● На фоне элитного старта все равно есть опасения. Дело в реализации партнеров и резком снижении точности передач Палмера. Плюс чуть просели обводки и проходы на ведении.

Как Мареска использует Палмера? Четкая роль в атаке, меньше уходов в глубину и высокая позиция в обороне

Сначала все-таки найдем отличия в роли Палмера в прошлом сезоне и сейчас. Они не такие уж глобальные, но нуждаются в объяснении.

Лучше всего задачи Коула при владении ранее описал сам Почеттино. «Его стартовая позиция – правый фланг, но мы даем ему свободу перемещений. Палмер может оставаться с краю, но также у него есть свобода для открываний между линиями. Коул чувствует, что нужно команде, и корректирует позицию под нужды партнеров. Нам это придает непредсказуемости, а ему позволяет раскрыть потенциал», – обозначил бывший тренер «Челси».

Палмер получил свободную роль и сам решал, где в конкретный момент он может принести пользу. Независимо от позиции (правый инсайд в 3-2-4-1, правый вингер или десятка в 4-2-3-1) Коул опускался для помощи в начале атаки, открывался широко на фланге, искал пространство между линиями или делал рывки в штрафную для поиска моментов.

Важная деталь – все это происходило чуть правее (он левша, оттуда ему гораздо удобнее смещаться с мячом в центр). Это видно на тепловой карте Палмера в прошлом сезоне АПЛ.

Что изменилось при Мареске? «Челси» при владении имеет устойчивую структуру 3-2-4-1 . Да, она была и при Почеттино, но Маурисио чаще подстраивался под обстоятельства.

Сейчас схема стала ключевой деталью стартового плана. Коул формально стартует в роли правого инсайда и дальше отталкивается от ситуации вокруг.

«Это лучшая позиция для Палмера. Он может играть как ложная девятка, вингер или десятка. Но именно так Коул лучше всего чувствует себя на поле», – подчеркивал итальянец.

Теперь справа широко открывается Нони Мадуэке. Палмеру не нужно самому выполнять эту функцию постоянно. Дополнительный плюс – соперников отвлекает опасный дриблер (это облегчает Коулу поиск свободы).

Исключение – игра с «Ньюкаслом» (2:1) на прошлых выходных, где англичанин в атаке становился левым инсайдом. Роль резко выделяется среди остальных (обратите внимание на левую часть поля на тепловой карте).

Еще одна новая деталь: Палмер реже уходит совсем глубоко для помощи в преодолении прессинга или для вскрытия компактного блока . В отдельных матчах подобные эпизоды встречаются чуть чаще, но в целом сейчас Коул больше сосредоточился на движении выше.

Вот яркий пример из прошлогоднего матча с «МЮ» (1:2). Он получает мяч рядом с центральными защитниками и ищет продолжение. Но это не хаотичное действие, ведь квадрат в центре сохраняется (позицию Палмера заполняет Рахим Стерлинг).

Мареска сохранил его свободную роль с незначительными изменениями. Сокращение таких рейдов на свою половину для организации контроля как и раз и стало одним из главных нюансов.

А как все обстоит в обороне? При Почеттино в структуре 4-4-2 в зависимости от роли в атаке Палмер появлялся рядом с форвардом или на правом фланге.

Диапазон его действий был гораздо шире. Коул не только активно участвовал в высоком давлении (помогал строить фланговые ловушки через опеку одного из игроков), но и порой опускался пятым защитником в линию.

Мареска без мяча тоже использует формацию 4-4-2, но теперь у Палмера есть четкая позиция впереди в паре с Николасом Джексоном . «Челси» давит менее интенсивно (в прошлом сезоне по PPDA уступили только «Тоттенхэму» и «Ливерпулю», а сейчас не попадают даже в топ-10) и переключается между высоким прессингом и откатом в средний блок.

Против «Ливерпуля» Коул опекал Вирджила ван Дейка и иногда выдергивался на вратаря Куивина Келлехера с перекрытием линии паса на голландца. Здесь «Челси» вернет владение через несколько секунд после перехвата Тосина Адарабиойо.

При этом было достаточно отрезков, когда Коул закрывал зону в среднем блоке и располагался выше всех вместе с форвардом. Так после потери соперника ему гораздо проще разгонять контратаки. «Игра в центре дала мне больше возможностей влиять на ход игры. Мне нравится участвовать в созидании, делать передачи под удар и забивать голы. Это соответствует моему стилю, и тут я могу быть еще эффективнее», – рассказал Палмер в интервью The Telegraph.

Фиксируем: при Мареске роль Палмера не изменилась кардинально, но есть серьезные нюансы. Коул при владении все равно сам определяет направление движения, но теперь у «Челси» есть постоянная структура и он реже уходит за мячом на свою половину. В обороне англичанин остается в паре с Джексоном и адаптируется к менее агрессивной модели (чаще отходят в средний блок, чем при Почеттино).

В чем сейчас Палмер топ? Это поиск свободы, непредсказуемость в продвижении и создание зон для партнеров

После описания роли попробуем ответить на вопрос: сейчас Палмер сильнее версии из прошлого сезона?

Для этого перечислим сильные стороны нынешней версии Коула. Их три – поиск свободного пространства, разнообразие в продвижении и освобождение зон для партнеров .

Первый аргумент проявляется во всех сценариях. Например, в завершении, несмотря на снижение количества действий в штрафной, англичанин пока опережает темп сезона-2023/24.

Помогает умение отклеиться от опеки и притормозить в нужный момент. «Это уникальный игрок. Он не чувствует давления в самых напряженных ситуациях. Я восхищаюсь этим», – размышлял Мадуэке.

Так после закидушки Риса Джеймса на партнера Коул ворвался в штрафную вместе с Кертисом Джонсом, но вовремя остановился и сделал два шага назад. Благодаря нестандартному мышлению Палмер опасно пробил из-под Ван Дейка (стелился в подкате).

Все это можно перенести и на подыгрыш. Палмер уже сделал целых пять ассистов (только у Букайо Сака семь) и сохранил высокий уровень прошлого сезона.

Тут выделяется уже другой аспект – открывания между линиями. Это настоящее искусство, ведь Коул сканирует пространство, принимает мяч без давления и после обработки имеет несколько секунд для дальнейшего обострения.

Помогает и структура «Челси». Она предполагает, что в центре всегда квадрат (минимум четыре игрока), а это почти всегда дает численное преимущество на одного или двух игроков, поэтому возникает свобода. Палмеру надо ее распознать (делает все на топ-уровне). Еще и с фланга подмога обороняющейся команде приходит не всегда, так как там опасные 1-в-1 вингеры.

В первом туре во время прессинга «Ман Сити» Ромео Лавия раскрутил Кевина де Брюйне и увидел одинокого Палмера правее. Там было настолько много пространства, что он протащил мяч вдоль фланга, вытянул на себя Матео Ковачича и позволил Энцо Фернандесу открыться под катбек.

Еще Палмер любит открываться за спину крайнему защитнику и уже оттуда делать кросс в штрафную.

Второе направление – мощь Коула в продвижении. Он обладает огромным набором приемов и по-разному вскрывает оборону .

После ухода вглубь это может быть закидушка под рывок форварда или вингера или передача низом в зону между линиями. Около штрафной Коул в любой момент готов навесить на дальнюю штангу или тонким пасом вывести кого-то на удар.

«У нас отличная связка. Палмер отдает убийственные передачи, а я включаю скорость. Это работает очень просто», – поделился Мадуэке. Неслучайно Коул один из лучших в лиге по разрезающим передачам (учитываются только точные пасы между защитниками в последней линии при позиционном владении). Видение поля, идеальный тайминг и исполнение делают такие пасы серьезным оружием (вспомните начало текста и предголевую передачу против «Ньюкасла»).

Примерно из одной и той же точки Палмер придумывает небанальные варианты. Сначала он протащил мяч справа, увидел рывок Кристофера Нкунку на дальней штанге и сделал точный кросс. После скидки француза и паса Джексона бил Энцо (Мануэль Аканджи заблокировал удар и перевел мяч на угловой).

А через десять минут уже низом отдал на Энцо в зону перед штрафной.

«Техника у Палмера на невероятном уровне, а еще он действует очень спокойно. Коул разнообразно забивает, выдает убийственные пасы и связывает игру. Это топовый футболист», – анализировал Грэм Поттер.

И, наконец, третий козырь – ситуации, когда Палмер приносит пользу даже без касаний.

Дело не только в случаях, когда он стягивает на себя внимание нескольких игроков. Он еще и сознательно манипулирует позицией соперника, который его опекает.

Эдди Хау пытался снизить эффективность рывков Палмера за спину и натравил на него Бруно Гимараэса. Как только Фабиан Шер выдвигался из линии за Джексоном, опорник «Ньюкасла» опускался и занимал его место.

Коул только один раз успешно открылся в такой манере (отмененный гол из-за офсайда). Но он все равно обратил все это в преимущество для «Челси». Гимараэс преследовал его до конца, поэтому появлялось пространство перед штрафной.

Вот конкретный пример. Джексон опередил Шера и разогнал атаку через правый фланг.

Палмер утащил Бруно, а Мадуэке встречали сразу двое. Мало Гюсто получил свободу, но ситуация закончилась лишь кроссом (Нони мог отдать раньше). И все равно умное движение Коула нужно отметить.

Так стал Палмер сильнее или нет? С точки зрения прямого вклада в атаку Коул действительно зажигает на старте сезона, но нужно учитывать небольшую дистанцию и остальные детали (продвинутая статистика кардинально не улучшилась, а поиск пространства, разнообразное продвижение и освобождение зон для партнеров было и в прошлом сезоне).

Хотя сохранение мощного ритма прошлого года по продвинутым показателям – это уже серьезное достижение. Без глобального изменения роли его могли лучше прочитать и адаптироваться под сильные качества, но теперь такой вариант отпал.

Палмер скорее так же хорош, как и в прошлом сезоне. Но если он сохранит нынешний темп по голевым действиям до мая, то выйдет на новый уровень .

Есть какие-то опасения? Реализация партнеров не будет такой весь сезон, а магия в обострении иногда дает сбои

После 7+5 в девяти турах любые негативные моменты будут выглядеть придирками . Перечислим их в самом конце и исключительно для полноты картины. Они вообще не перечеркивают топовую игру Коула.

Есть несколько направлений. Во-первых, мощь Палмера как ассистента сейчас чуть завышена из-за реализации партнеров . Он четыре раза вывел на удар Мадуэке и однажды Джексона.

Оба сейчас делают подвиги в завершении. Нони забил четыре мяча с 2 xG, а у Николаса шесть мячей с 6 xG (хотя в прошлом сезоне забил почти на пять меньше ожидаемого). Это никак не отменяет полезности Коула в созидании, но вряд ли весь сезон у них получится провести в таком ритме.

Во-вторых, его точность передач в АПЛ резко упала с 79,2% до 74,2% . Роль Палмера предполагает гигантское количество обострений, поэтому низкие показатели не должны удивлять.

Но не уйдет ли Коул в такой минус, что потери уже не будут перевешивать удачные попытки продвижения? Для его функций этот баланс критически важен.

В-третьих, пока в этом сезоне Палмер делает меньше удачных обводок за игру (1,79 против 1,05) и реже входит в штрафную на ведении (после 1,59 стало всего 0,7) . И если на ситуацию с дриблингом могла повлиять позиция (в центре не так много индивидуальных дуэлей), то второй показатель намекает, что магия Коула пока периодически дает сбои.

Это выражается в мелких деталях, когда Палмер чуть запаздывает с решением и теряет мяч. На фоне его свершений совсем незаметно, но проговорить стоит.

Против «Ман Сити» Коул открылся за спиной Ковачича и мог прорваться в штрафную, но из-за неудачной обработки и подката Де Брюйне упустил шанс.

Но эти недостатки меркнут по сравнению с полезностью Палмера. Сейчас это ключевой игрок «Челси» в атаке с потенциалом стать еще сильнее (если сохранит нынешний темп до конца сезона).

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«Именно по этой причине люди платят за футбол – они хотят видеть такого игрока. Мы очень рады, что у нас есть Палмер», – красивый тезис Марески подчеркивает статус Коула. Это уже не молодой талант, а полноценный топ-игрок АПЛ .

Его роль при Мареске немного изменилась (теперь при владении есть четкая позиция и не нужно отходить за мячом в глубину, а в обороне менее агрессивная структура), но соперники все равно не прочитали Палмера. Он сохранил показатели прошлого сезона (а по прямому вкладу в атаку даже улучшил) и уничтожает лигу благодаря поиску пространства, непредсказуемому продвижению и созданию зон для партнеров.

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Фото:Pedro Porru/Keystone Press Agency, IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Carl Recine