«Суиндон» из 4-й лиги винит в неудачах... призраков. Жена тренера проведет обряд на кладбище

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«Суиндон» плетется в хвосте таблицы четвертой лиги Англии, а тренер Иан Холлоуэй пока не исправляет положение и ищет причины.

По мнению тренера, главная – призраки на кладбище рядом с базой команды. Говорят, там древнее захоронение, которое влияет на команду.

«Надеюсь, нам повезет, но удачу нужно заслужить». У «Суиндона» полно проблем, а тренер хочет очистить поле от привидений

Холлоуэй связывает плохую форму команды с призраками на тренировочной базе. Для тренера пазл сложился после травмы капитана «Суиндона» Олли Кларка на тренировке.

Вот что абсолютно серьезно заявил Холлоуэй: «Я собираюсь очистить тренировочное поле, потому что некоторые говорят мне, что там водятся призраки. Серьезно, где-то рядом есть кладбище. Я не шучу. Клубная база находится очень близко к древнему захоронению, так что я попрошу жену прийти и попросить прощения у всех этих умерших людей. Надеюсь, нам повезет, но удачу нужно заслужить».

Результаты у «Суиндона» и правда не очень: 22-е место в Лиге 2 (прямо над зоной вылета) на фоне регулярных травм важных игроков. В 16 турах сезона лиги у команды лишь две победы, выигрывают в основном лишь в кубках.

«Суиндон» в четвертой лиге с 2021-го и теперь близок к падению еще ниже. Сам Холлоуэй работает в клубе меньше месяца, с конца октября. Пока не может вывести из кризиса, хотя победил дважды в четырех матчах (оба – как раз в кубковых турнирах).

В Англии не впервые воюют с проклятьями: мочились по углам поля и платили цыганам

Вот главные примеры.

● Бывший тренер «Бирмингема» Барри Фрай в 1996-м необычно боролся с неудачной серией, растянувшейся на несколько месяцев: однажды помочился на каждом углу поля домашнего стадиона, чтобы снять проклятие цыган. Каких конкретно – не уточнялось, но сам тренер в это верил.

Вот объяснение от Фрая: «Мы не выигрывали три месяца и были в отчаянии. Поэтому я помочился во всех четырех углах, не выпуская его из рук, пока шел по газону. Сработало ли? Ну, мы снова начали побеждать, и я подумал, что да, а потом меня уволили, так что, скорее, нет».

Кстати, Холлоуэя из «Суиндона» спросили, планирует ли он повторить поступок Фрая 28-летней давности. Иан заверил, что нет.

● Цыгане фигурировали и в другом футбольном проклятии. В 1895 году «Дерби» переехал на новый стадион «Бейсбол Граунд» (раньше там играла команда из этого вида спорта), арену построили на месте, где раньше проживали местные цыгане. В ответ получили проклятие, которое заключалось в том, что клуб никогда не выиграет Кубок Англии.

Поначалу никто не обратил внимание, но потом «Дерби» проиграл три финала за шесть сезонов. После выхода в новый, против «Чарльтона» в 1946-м, капитан команды Джек Николсон встретился с местными цыганами и заплатил им, чтобы они сняли проклятие. Получилось: в конце при счете 1:1 прямо во время игры лопнул мяч, а в дополнительное время «Дерби» сделал 4:1.

Та победа остается единственной в Кубке Англии в истории клуба – больше даже не доходили до финала.

В других странах выкапывали кошек, приносили в жертву селедку и связывались с мертвым знахарем

В основном подобное случалось в Южной Америке.

– Самый известный пример связан с аргентинским «Расингом» из Авельянеды. Это один из самых титулованных клубов страны, который переживал расцвет во второй половине XX века: регулярно становился чемпионом Аргентины и брал другие трофеи, в том числе Кубок Либертадорес в 1967-м. В том же году «Расинг» стал первым аргентинским клубом, выигравшим Межконтинентальный кубок (турнир, где встречались победитель Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов и Кубка Либертадорес): одолели «Селтик» в трех матчах.

Успех «Расинга» явно не нравился соседям из авельянедского «Индепендьенте». Однажды ночью они с ведьмой пробрались на стадион конкурента и закопали семь мертвых кошек по всей площади газона. По задумке это должно было принести клубу 50 лет бед.

Чтобы все обнулить, нужно было откопать всех кошек. «Расинг» поначалу не воспринял это всерьез. Как оказалось, зря. Странности начались совсем скоро: в том же сезоне «Расинг» получил 0:4 от «Индепендьенте», хотя до этого несколько лет не проигрывал сопернику. Потом началось резкое падение в таблице: в 1968-м заняли третье место, через год – восьмое.

В 1983-м случился болезненный провал: «Расинг», к тому моменту уже 16 лет не бравший золото, в последнем туре проиграл в гостях «Индепендьенте» и сделал вечного соперника чемпионом Аргентины, а сам вылетел во вторую лигу. Тогда в проклятие поверили уже все, в том числе – в клубе.

Главный тренер Хуан Карлос Лоренцо приказал перерыть все поле в поисках кошек. Но нашли только шесть. Этого было мало. По настоянию местного колдуна клуб отдельно похоронил найденных кошек, но и это не помогло. Отчаявшись, «Расинг» провел в 1998-м на стадионе ритуал экзорцизма для изгнания нечистой силы: священник полностью окропил поле святой водой. Тоже не помогло.

В 2001-м наконец нашли седьмую кошку. В том же году «Расинг» победил в чемпионате Аргентины. Спустя 35 лет.

– Другая история связана с колумбийской «Америкой де Кали». Многие болельщики считают, что клуб прокляли в 1948-м – спустя 21 год после основания. Первые годы «Америка» не была профессиональным клубом, но ближе к середине XX века задумалась о смене статуса.

Один из главных болельщиков клуба, местный дантист Бенхамин Урреа, отреагировал жестко: «Если команда когда-нибудь станет профессиональной, клянусь Богом, что бы они ни делали, они никогда не станут чемпионами». Болельщика не послушали, и начались проблемы: взять трофей действительно не получалось.

В 1978-м, спустя 30 лет, сам Урреа вместе с другими болельщиками совершил обряд изгнания нечистой силы на стадионе команды, чтобы снять проклятие. В следующем году «Америка» взяла первый титул в истории – и с тех пор победила в чемпионате еще 14 раз.

– Подобное случалось и в других регионах мира. Например, в Норвегии.

В 1999-м «Альта» победила «Хаммерфест» (2:1) в дерби второй лиги. После матча тренер проигравших жестко раскритиковал судью Нильса Миккеля Сару. Арбитр потребовал извинений и предупредил, что без них проклянет команду, чтобы она проиграла все оставшиеся матчи и вылетела в третью лигу.

Требование Сары проигнорировали на фоне успешного начала сезона от «Хаммерфеста». Но дальше команда начала проигрывать матч за матчем, при этом доминируя над соперниками. Сначала тренер думал, что это просто невезение, но игроки всерьез поверили в проклятие. После беседы с местными стариками тренер доверился сверхъестественному – принес в жертву селедку.

Не помогло: «Хаммерфест» в итоге проиграл во всех матчах сезона и вылетел. Тренер так и не извинился перед судьей.

– В свое время Австралия преодолевала проклятие, из-за которого 32 года не могла попасть на чемпионат мира. В 1970-м команда нашла мозамбикского знахаря и попросила наложить проклятие на соперников из сборной Родезии (сейчас это Зимбабве) перед матчем в отборе на ЧМ-1974. Австралийцы тогда победили и в итоге попали на турнир, но отказались платить знахарю – в ответ тот обрек их на провалы во всех дальнейших отборах.

Проклятие сбылось: в следующие 32 года сборная стабильно проваливала квалификации. Спас австралийский телеведущий Джон Сафран, который в 2000-х вел шоу «Сафран против бога». Он узнал о проклятии из автобиографии бывшего капитана сборной Джонни Уоррена незадолго до ответного матча против Уругвая в стыковых матчах за выход на ЧМ-2006 (в первом уступили 0:1).

Сафран после этого поехал в Мозамбик и выручил соотечественников: «Я сделал это. Снял проклятие. Я нашел знахаря, который сказал, что может связаться с настоящим мертвым знахарем, который проклял команду. Мы пошли на поле, где играла Австралия, и он вымазал меня куриной кровью».

После обряда австралийцы обыграли Уругвай 1:0 и выгрызли путевку на турнир по пенальти – после этого чемпионаты мира уже не пропускали.

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Фото: Gettyimages.ru /Ross Kinnaird/ALLSPORT, George Wood, Keystone/Hulton Archive/Getty Images, Patrick Riviere; x.com/Official_STFC ; East News /Gabriel APONTE / POOL / AFP