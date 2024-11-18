Видели сборную Боснии на аттракционах? Германия повторила фото после 7:0

Перед выездным матчем Лиги наций против Германии главный тренер Боснии Сергей Барбарес применил нетрадиционный подход к повышению морального духа команды. Он организовал поездку за 100 км от базирования сборной – в Европу-парк. Это крупнейший парк развлечений в Германии и второй по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда.

Не сработало – боснийцы получили крупнейшее поражение в истории, а еще нарвались на тонкий немецкий троллинг.

Возможно, Босния сделала лучшее командное фото в истории. Но после 0:7 оно вызвало насмешки

После посещения боснийцами парка в сети быстро завирусился командный снимок, который многие назвали лучшим в истории.

Вот он.

Иронично, но эмоциональные американские горки ждали боснийцев впереди. После такой радости они пропустили от немцев уже на второй минуте, а затем сделали это еще шесть раз.

«Было весело наблюдать за игрой, – сказал после победы тренер немцев Юлиан Нагельсманн. – У нас были моменты забить еще. Впрочем, семь голов с таким глубоко обороняющимся соперником тоже здорово, я очень рад».

Эти 7:0 досрочно вывели Германию в плей-офф, а Босния вылетела в дивизион B. Немцы добились крупнейшей победы за три года, в ноябре 2021-го больнее доставалось Люксембургу (9:0). Но боснийцам не легче – для них это самое разгромное поражение в истории.

Конечно, болельщики сразу же припомнили команде поход в парк развлечений. А соперник еще и добил: после победы Нагельсманн дал игрокам день отдыха – и они отправилась в тот самый Европа-парк, чтобы покататься на аттракционах.

Идеальный выбор.

В комментариях на реддите удивляются – неужели немцы тоже умеют веселиться? А еще признают – по качеству фотографии явная победа за босницами, хоть им и пришлось потратить на билеты в Европу-парк «весь ВВП страны».

Во вторник у Германии еще заключительный матч с Венгрией. Главное теперь не повторить за боснийцами на поле.

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