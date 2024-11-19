Все о сирийских беженцах в Европе: откуда их столько? Они насилуют немок и шведок? Какие у них пособия?

В конце лета 2024-го в тихую жизнь немецкого Золингена ворвался теракт. Неизвестный с ножом накинулся на посетителей фестиваля в честь 650-летия города: погибло три человека, в больницу попали еще восемь.

На следующий день преступник сдался полиции. Им оказался 26-летний сириец Исса Х. Год назад Германия отказала ему в статусе беженца и планировала депортировать. Из-за загрузки миграционной системы депортации не случилось.

Исса – один из почти миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории Германии. Всего с 2011-го Сирию покинули около 7 миллионов человек – треть населения.

Почему они уезжают? Какая страна – лидер по принятым беженцам? (спойлер: не Германия) Сколько из миллиона в Германии живут на пособие и что у него за размер?

Ответы – ниже.

В Сирии 14 лет идет война: в ней участвовали Америка, Россия, Турция, Саудовская Аравия, террористы и народ, у которого нет страны

Весной 2011 года по странам Ближнего Востока и Северной Африки прокатились революции. Власть потеряли правители Ливии, Туниса, Египта, Йемена.

Протесты затронули и Сирию – гораздо более развитое и светское государство во главе с диктатором Башаром Асадом. Сначала демонстрации были мирными, но после жестких разгонов переросли в беспорядки. Протестующие подожгли офис партии власти, дворец правосудия и полицейские участки. В ответ силовики применили оружие и убили несколько человек. Волна народного гнева не остановилась и перекинулась из Дамаска в новые районы.

За неделю по стране погибло 70 демонстрантов, десятки тысяч оппозиционеров арестовали. Не помогло: митинги набирали силу, так что власти подавляли их уже не только дубинками и автоматами, но и танками. Часть военных отказалась репрессировать собственный народ и объявила о создании Свободной сирийской армии – группировки, целью которой стало свержение Башара Асада.

Группировка захватила несколько городов, отвергла предложение Асада о перемирии и получила международную поддержку. Турция снабжала ее деньгами и оружием, потому что Эрдоган хотел реализовать имперские планы и аннексировать север Сирии. Америка, Великобритания и Франция помогали советниками и словами, потому что считали режим Асада преступным и мечтали его свергнуть.

Центральную власть снабжали оружием Россия (боялась, что революции перекинутся на СНГ) и Иран (соперничал с Турцией и странами, о которых парой строчек ниже).

Со временем к конфликту подключились:

● Катар и Саудовская Аравия , потому что считали Асада слишком светским и регулярно поддерживали исламистов, а в Сирии скупили Свободную сирийскую армию, то есть оппозицию Асада;

● террористы из Исламского Государства * (организация запрещена в России), потому что назвали территорию Ближнего Востока своей, а еще видели выгоду в захвате нефтяных месторождений;

● курды , 45-миллионный народ без государства, который хотел наконец создать государство;

Втроем курды, Свободная армия и ИГ* захватили треть территории Сирии, но вскоре почти все контролировала ИГ* – террористическая организация, которая появилась из-за американского вторжения в Ирак. После свержения Саддама Хуссейна американцы люстрировали всех иракских офицеров. Те остались без работы и денег и примкнули к радикалам, которых спонсировали Саудовская Аравия и Катар.

За 10 лет из небольшой ячейки ИГ* выросло в самую могущественную группировку мира и выделялось жестокостью даже на фоне других террористов. Боевики казнили сотни человек за раз, взрывали древние памятники и города, торговали людьми и применяли химическое оружие.

К 2014-му ИГ* усилилось настолько, что захватило большую часть Сирии. Под контролем Асада, по разным данным, осталось от 20 до 30% территории – полоска земли вдоль Средиземного моря. Когда падение власти стало делом времени, в войну вступили США и Россия.

Американцы беспокоились из-за распространения терроризма, усиления Катара и Саудовской Аравии и блокировки нефтяного коридора. До войны ближневосточная нефть шла в Европу через Сирию, но ИГ* заблокировало поставки, и топливо пришлось пускать кораблями в обход Аравийского полуострова.

Россия, помимо борьбы с терроризмом, хотела поддержать Асада, а также планировала подправить имидж после Крыма.

За два года союзники почти уничтожили ИГ*, хотя не обошлось без проблем. Россия потеряла гражданский самолет с туристами, летевшими из Египта (ответственность за теракт взяло на себя ИГ*) и военный самолет, который сбила Турция. По одной из версий, российские СУ-24 атаковали нефтяные колонны ИГ*, шедшие в Турцию, – родственник Эрдогана вел бизнес с террористами. Президенту из Анкары это не понравилось, и он приказал сбить бомбардировщик.

Но даже после уничтожения ИГ* война в Сирии не закончилась.

Оружие до сих пор не сложили курды, которые под флагом Сирийских демократических сил – их создали и спонсировали американцы для борьбы с ИГ* – контролируют треть страны (желтая область на карте) и атакуют новые территории.

Турция регулярно проводит боевые операции на севере – причем и против курдов, и против правительственных войск. А в турецком Газиантепе находится штаб-квартира Временного правительства Сирии – власти в изгнании, которая тоже захватила территорию (зеленая область) и получает деньги из США. Куски земли есть у исламской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и Новой сирийской армии (еще одни оппозиционеры, обученные американцами).

За 14 лет войны всех против всех в Сирии погибло 600 тысяч человек, половина из них – гражданские. Около 7 миллионов покинули дома внутри страны, еще столько же – бежали за границу.

Сирийцы годами живут в палатках и контейнерах без душа и туалета. Больше всех беженцев приняла Турции – за это Европа щедро заплатила Эрдогану

Первые тысячи сирийцев бежали из страны с началом боевых действий в 2011-м. В конце 2012-го, когда оппозиция отвергла перемирие, ООН сообщила о 750 тысячах беженцев. Они поровну распределись по Турции, Ливану, Иордании и Египту, некоторые оказались в Ираке.

Гуманитарная катастрофа в Европе стартовала параллельно с усилением ИГ*. В 2014-м группировка захватила 60% территории Сирии, на которой проживало 8 миллионов человек. Сирийцы еще активнее побежали из страны. За 2015 год в Евросоюз прибыло от 500 тысяч до миллиона беженцев.

Стандартный путь выглядел так: по морю в Грецию (или Италию), через Македонию или Болгарию – в Сербию, оттуда – в Венгрию или через нее в Германию и Скандинавию.

Летом 2015-го Венгрию переполнили мигранты, и премьер-министр Орбан закрыл границу. Беженцы скапливались в Греции: в ЕС действовали особые правила приема беженцев – Дублинский регламент, по которому беженцы обязаны просить убежище в первой стране въезда в ЕС. Почти всегда это были Греция или Италия, которые просто не могли разместить столько людей.

Чтобы разрешить кризис и спасти греков, венгров и итальянцев, ЕС провел срочные совещания и постановил: отменить Дублинский регламент и расселить сирийцев по 28 странам Евросоюза. Квоты зависели от численности населения, уровня экономического развития и размера территории.

Венгрия, Чехия и Польша отвергли план. История с квотами провалилась, но на помощь пришла Германия.

«Германия – сильная страна. Мы многое смогли, справимся и с этим», – заявила Ангела Меркель в августе 2015-го, провозгласив политику открытых дверей. Многие страны выдохнули, венгры запустили автобусы и поезда с сирийцами напрямую до Мюнхена, там их аплодисментами встречали местные жители.

Спустя 10 лет о мотивах Меркель – зачем она запустила в страну столько мигрантов – пишут исследования. Их основной посыл: Германия определяет себя как гуманитарную страну с сильным гражданским обществом, которое помогает людям в сложной ситуации, и следует универсальным нормам и ценностям – таким, как право на убежище.

Часто возникает экономическое объяснение: Германия – страна с сильной экономикой, но стареющим населением. Меркель рассматривала молодых беженцев как инвестицию в человеческий капитал.

Вскоре взгляды канцлера и немцев изменились.

В новогоднюю ночь 2016 года больше 1200 женщин в разных городах Германии подверглись сексуальному насилию. В общественных местах их окружали группы арабского и африканского происхождения. Позднее выяснилось, что большинство нападавших были беженцами из стран Северной Африки, но подозрение упало и на сирийцев как на самую многочисленную группу беженцев.

Немцы уже не аплодировали, а правительство явно переоценило силы, потому что поток не останавливался. Тем более что война набирала мощь, а Германия одобряла больше 90% прошений об убежище (в целом ЕС – 80%).

В 2016-м Европа пересмотрела гуманитарные ценности и подписала соглашение с Турцией. Эрдоган получил 6 миллиардов евро, страна снова стала кандидатом в ЕС. Взамен турки закрывали морские пути для беженцев в Грецию и размещали у себя мигрантов, которых высылала Европа.

Задумка сработала: 2015 год так и остался пиковым по количеству сирийцев, въехавших в ЕС.

К тому моменту в Турции разместились 2 миллиона мигрантов. Причина – 900-километровая общая граница. Жителям северных районов Сирии достаточно пройти несколько километров, чтобы оказаться в защищенном месте. После соглашения с ЕС и еще нескольких лет войны в Турции стало почти в два раза больше сирийцев, чем в 2015-м.

Большинство беженцев в Турции живут в городах и деревнях. Но сотни тысяч остаются в лагерях – бескрайних поселках из тентов и металлических вагончиков, окруженных забором. Поселки рассчитаны на тысячи, а иногда десятки тысяч человек.

Самый известный лагерь для беженцев – «Заатари» в Иордании. На пике в 2013-м в нем размещались 150 тысяч человек, что делало его четвертым по величине городом страны. Население сейчас – 80 тысяч человек, 20% – дети до пяти лет, то есть рожденные уже в лагере.

Беженцы «Заатари» до сих пор живут в грузовых контейнерах и вагончиках без собственного туалета и душа. Зато на территории есть магазины, кафе, парикмахерские и свадебный салон. Оборот кэша в лагере – 15 миллионов долларов в месяц, а главную улицу называют Елисейскими полями.

Лагери для покинувших дома находятся в том числе на территории Сирии – в тех районах, где нет боевых действий. Иногда они выглядят лучше турецких и иорданских. Например, на деньги ЕС турки построили в провинции Идлиб несколько тысяч домов с собственными туалетом и кухней. В домах живут вдовы и дети повстанцев, которые воевали против Асада.

«Мой муж стал мучеником, и двое моих детей тоже умерли смертью шахидов, хвала Аллаху. У меня осталось только два сына, – говорит жительница лагеря «Зам-Зам» Ханнан аль-Наджар. – У нас две комнаты, кухня и основные удобства – вода и электричество. Еще нам оказывают ежемесячную продовольственную помощь, хвала Аллаху».

В лагере «Аль-Хол», тоже в Сирии, живут десятки тысяч вдов и детей боевиков ИГ*. В 2021-м в лагере зафиксировали 79 убийств – так женщины расправлялись с нарушительницами религиозных правил. Без камер они пожаловались журналистам на тяжелые условия и похищения детей – в 12-14 лет тех забирают на дерадикализацию. Возможно, не просто так: репортеров дети встретили градом камней.

Германия годами платит сирийцам пособия, а половина из них до сих пор без работы. Швеция теперь лидер Европы по изнасилованиям и дает 30к евро, чтобы беженцы уехали обратно

Поток сирийских беженцев в Европу не иссякает. В 2023-м они подали 181 тысячу заявлений на предоставление убежища (на 38% больше, чем в 2022-м), 105 тысяч – в Германии.

Часть мигрантов въезжают в ЕС по гуманитарным каналам (каждая страна сама решает, сколько человек готова приютить), многие до сих пор проникают незаконно. В 2023-м Греция зафиксировали почти 20 тысяч нелегалов.

24-летний Хишам рассказывал про стандартный путь нелегала: «Я уехал в Ливию через Египет, но хотел в Европу, где были несколько моих друзей. Сирийцы часто попадают в Европу через Италию или Грецию, но большинство предпочитают жить в стране, где больше рабочих мест и более высокие пособия. Я хотел в Германию.

Мне было страшно, но я отчаянно хотел уехать. Мне было все равно, если я умру. Нелегальные перевозчики сказали оставить все вещи, взять только кошельки и телефоны. Я взглянул на лодку, и меня охватил страх. Я и еще 60 беженцев вышли в море на непрочной резиновой шлюпке. Мы плыли без спасательных жилетов. Клянусь, я думал, что умру. Лодку качало из-за непогоды, нам было тесно. Все, что я слышал – плачущие дети и женщины и мужчины, цитирующие Коран. Спустя 12 часов в штормовых водах к нам подплыла большая лодка. Я догадался, что мы в Италии, но думал, что это снится».

Место в лодке в среднем стоит 4500 евро, но шанс попасть в страну мечты – не 100-процентный. Кто-то гибнет в море (за пиковый 2015-й утонули 3000 сирийцев), кого-то отправляют в Турцию или оставляют жить в лагере на греческом или итальянском острове. Журналисты писали о сирийцах, которые пытались пробраться в Скандинавию через Россию, но не смогли (Финляндия закрыла границу) и оказались на СВО.

В 2024-м Германия не только лидер Европы по обработанным заявкам, но и по числу принятых за 14 лет беженцев. Сейчас в стране, по разным данным, от 750 тысяч до миллиона сирийцев. Второе место у Швеции – от 105 до 175 тысяч, третья позиция за Нидерландами – от 45 до 90 тысяч.

Причина цифрового разброса – методы подсчета. Кто-то учитывает всех мигрантов, которые находятся в стране, другие – только тех, кому одобрили статус беженца. В Германии больше 200 тысяч все еще находятся в ожидании.

Просители убежища в ФРГ живут в центрах временного размещения. Там они получают питание, одежду, средства гигиены и 150 евро наличными на карманные расходы. Через полтора года, если статус не меняется, пособие увеличивается до 563 евро (502 евро в 2023-м).

(Для сравнения: Швеция дает мигрантам жилье, питание и 2 евро в день; если еда не включена – 6 евро. Получить грант на очки, детскую коляску или особенную одежду можно после заполнения заявки).

563 евро + скидка на аренду и коммунальные услуги – набор тех, кому одобрили статус беженца. Эта сумма – стандартное пособие по безработице.

(Для сравнения: социальное пособие в Швеции после одобрения временной защиты – 439 евро в месяц; если мигрант находит работу, выплаты прекращаются, но можно получить скидку на аренду жилья).

В Германии выплаты получают 5,5 миллиона человек, причем только половина – немцы. Две самые большие группы иностранцев на пособии – украинцы (707 тысяч человек) и сирийцы (500 тысяч).

По проценту граждан, которые получают пособие, украинцы и сирийцы тоже в лидерах – 66% и 55%. Иными словами, половина сирийцев – безработные.

«Те, кто может работать, должны как можно скорее устроиться. Нужно вывести как можно больше людей из системы социального обеспечения на рынок труда», – говорит генеральный секретарь Христианско-демократического союза (главной оппозиционной партии Германии) Карстен Линнеманн.

Звучит убедительно, но не все считают, как он. Герберт Брюкер, руководитель исследований местного центра занятости, говорит, что 55% занятости – отличный результат: ««В 2015 году мы думали: если достигнем уровня в 50% через пять или шесть лет, будет очень хорошо. Так что мы превзошли ожидания».

По данным его исследования, чем дольше беженцы живут в Германии, тем больше у них работы. «Для группы, прибывшей в 2015-м, уровень занятости в 2022-мсоставил 64%. Это всего на 10-12% меньше, чем среди населения Германии», – радуется Брюкер.

Игры со статистикой – одно из любимых занятий немцев. Одни замечают, что сирийцы на 517% чаще совершают преступления, чем украинцы (по статистике на душу населения). Им отвечают, что большинство преступлений – нарушения миграционного законодательства, а против самих беженцев тоже нарушают правила.

Кто-то снимает добрые сюжеты, как отец четырех детей ходит в Берлине к психологу, потому что травмирован войной. Обратная сторона – за четыре года он не выучил язык и не устроился на работу.

В 2023-м мэром города Остельсхайм выбрали сирийского мигранта Райана Альшебла. В то же время в бассейне Брауншвейга 15-летний сириец изнасиловал 12-летнюю немку, а десять сирийцев надругались над девушкой возле ночного клуба во Фрайбурге.

В 2019-м только треть немцев одобряла миграционную политику власти. В 2024-м отношение показали выборы в Европарламент: 30% набрал блок ХДС / ХСС, чей лидер зовет мигрантов на работу, 15% – у радикальной «Альтернативы для Германии», которая вообще против мигрантов.

Партия канцлера Олафа Шольца стала только третьей. Вместе с партнерами по коалиции она пытается решить миграционную проблему. Например, после теракта в Золингене на шесть месяцев ввела пограничный контроль на границах: с сентября выборочные проверки проводятся при въезде из Франции, Люксембурга, Нидерландов, Бельгии и Дании (контроль на границе с остальными странами уже был). Сотрудники имеют право задерживать потенциальных мигрантов на срок до пяти недель.

Швеция пересмотрела миграционную политику еще в 2015-м. А действующий премьер-министр Ульф Кристерссон, отец трех удочеренных китаянок, прямо во вступительной речи произнес, что проблемы страны (социальная нагрузка, преступность и экономическая стагнация) связаны с переселенцами. Позже он сказал, что «Швеция никогда не видела ничего подобного». Генеральный директор IKEA Йеспер Бродин называет ситуацию «социальным землетрясением».

Причина заявлений – небывалый рост преступности. За десятилетие Швеция превратилась в страну с одним из самых высоких показателей летальных исходов после применения оружия. 62 убийства после огнестрела – рекорд для маленькой Швеции. «В худшие месяцы едва ли день проходил без стрельбы или атаки с использованием ручных гранат», – писал Financial Times в 2023-м.

Другая печальная статистика – изнасилования. Швеция – европейский лидер по их числу, а в мире входит в топ-10. Исследование показало: 59% насильников имеют иммигрантское происхождение, 48% родились за пределами Швеции. Журналистское расследование определило, что 40% насильников за последние годы родились на Ближнем Востоке и в Африке.

Как и в случае с Германией, некоторые трактуют статистику по-своему. Говорят, что лидерство по изнасилованием – следствие эмансипированного общества, где женщины не боятся заявлять о харассменте. Но действия правительства говорят, что проблема все-таки в приезжих.

С 2026-го Швеция будет платить по 34 тысячи долларов каждому мигранту, который добровольно вернется на родину.

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В последние месяцы о возвращении сирийцев в Сирию говорил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он сослался на 200 тысяч беженцев, которые вернулись в страну из Ливана – после начала военной операции Израиля против «Хезболлы». «Сирия теперь официально признана безопасной во многих районах», – сказал Нехаммер.

К переоценке ситуации в Сирии также призвали Греция, Дания, Италия, Кипр, Мальта, Польша и Чехия.

Международные организации выступили резко против. Они считают, что условий для возражения беженцев все еще нет, а многие сирийцы столкнутся с репрессиями режима Асада.

Но главное – против выступает страна, из-за которой сирийцы оказались в Европе. «Мы должны четко заявить: возвращение в Сирию станет возможным, лишь когда ситуация станет безопасной, и может осуществляться только на добровольной основе», – сказал глава Свободной демократической партии Германии и министр финансов Кристиан Линднер.

В начале ноября Линднера уволили из правительства (за предложение снизить налоги для богатых и сократить дотации для малоимущих), а выборы в Бундестаг в 2025-м правящая коалиция его партии, Шольца и «Зеленых», вероятно, с треском проиграет.

По опросам, две самые популярные структуры Германии прямо сейчас – ХДС / ХСС и «Альтернатива для Германии». Обе требуют немедленно решить проблему с мигрантами. У консерваторов даже есть план: отправлять их в Африку, Грузию или Молдову.

Белые – меньшинство в Бирмингеме, христиане – 34%. Как это возможно?

Фото: Gettyimages.ru/Jeff J Mitchell, Christopher Furlong, Christophe Gateau/Global Look Press, wikipedia.org