Война в Сирии еще идет? Почему началась? И кто против кого?

Разбирался Юрий Истомин.

Сборная Сирии сыграла на трех из четырех последних Кубках Азии, в 2023-м даже вышла из группы. Но спортивная реальность контрастирует с чудовищным положением в стране, которая уже 13 лет охвачена войной. Ее территорию контролируют несколько иностранных армий и террористических группировок. Предсказать окончание конфликта невозможно. Разобраться в его причинах – тоже задача со звездочкой.

Сирия 20 лет была под властью Франции. А в конце 1950-х вошла вместе с Египтом в Объединенную арабскую республику

Персы, греки, римляне, византийцы, арабские завоеватели, крестоносцы – кто только не покорял Сирию. В XVI веке сюда пришли турки, и страна стала частью Османской империи. По итогам Первой мировой карту Ближнего Востока полностью перекроили. Лига наций (предшественница ООН), с одной стороны, декларировала право на самоопределение, с другой – сохранила колониальное устройство мира. Так в 1920-е годы возникли мандатные территории, когда победителям доставались регионы, ранее подчиненные проигравшей стороне. Это был компромиссный вариант – предполагалось, что мандат выдается на время, чтобы западные государства построили в вверенных им странах политические институты. Британии досталась Месопотамия и Палестина, а Франции – Сирия и Ливан. Лига наций определила срок владения – 20 лет. Французы должны были покинуть Ближний Восток в 1943 году.

Сирия и Ливан – очень непростые для управления регионы, где перемешаны разные религиозные течения ислама, а еще проживало заметное христианское меньшинство. Чтобы избежать конфликтов, французы создали пять административных единиц с центрами в Дамаске, Алеппо, Бейруте, Латакии и Эс-Сувайде. Формально это были отдельные государства со своими правительствами, но над всеми стоял верховный французский комиссар. Со временем регионы укрупняли и, наоборот, разделяли: на базе трех государств появилась Сирийская федерация, а в 1930-м возникла Сирийская республика с границами в целом совпадающими с нынешними. Франция по-прежнему контролировала эти территории.

Тогда же начались переговоры о будущей независимости. Первое время французы продавливали выгодные для себя условия, но в 1936-м спасовали и согласились лишь на сохранение пары военных баз и экономическое сотрудничество. Правда, в Париже договор так и не ратифицировали. К тому же продолжался территориальный спор с Турцией, которая претендовала на сирийский прибрежный регион Александретта. В 1938-м здесь провозгласили независимое государство Хатай, а меньше чем через год новые власти провели референдум, по итогам которого провинцию аннексировали турки. Франция проигнорировала инцидент, что подорвало ее позиции среди арабского большинства.

Ситуацию в регионе полностью изменила Вторая мировая война. В июне 1940-го Франция капитулировала перед Гитлером. Третий рейх сохранил за марионеточным французским правительством Сирию, но спустя год ее захватили британцы вместе с армией генерала Де Голля. Формально сирийцам предоставили независимость, но опять-таки с сохранением мандата, который могла отменить лишь Лига наций (к тому моменту уже фактически несуществующая структура).

Неопределенный политический статус спровоцировал очередной конфликт. С одной стороны, в 1943-м в Сирии прошли выборы в парламент, где победили сторонники самостоятельности. С другой, Франция сопротивлялась и не хотела уходить даже после окончания войны и истечения 20-летнего мандата. Сирийское правительство добивалось самостоятельности через международные структуры и в 1945-м подписало декларацию Объединенных наций, став одной из стран-основателей ООН. Но даже мировое признание не подтолкнуло Париж уступить. В мае 1945-го, через 20 дней после капитуляции Германии, французы обстреляли Дамаск. Сирия стояла на грани новой войны, пока не вмешалась Британия, потребовавшая прекратить огонь.

Последствия обстрела в мае 1945-го

Спустя год европейские армии покинули страну, и на Ближнем Востоке появилось новое полностью независимое государство.

План Лиги наций по насаждению политических институтов на подмандатных территориях провалился. Сирия жила от одного кризиса к другому, с регулярными военными переворотами. В это же время начались бесконечные арабо-израильские войны. Они спровоцировали сближение Сирии и Египта, где к концу 1950-х к власти пришел Гамаль Насер, один из самых влиятельных ближневосточных политиков середины XX века. Насер проповедовал панарабизм. Так возник проект Объединенной арабской республики (ОАР), поддержанный Дамаском.

В 1958-м страны договорились о создании союзного государства, главой которого стал Насер. Египет явно доминировал в ОАР – причем не только в политике, но, например, и в спорте. Скажем, на Олимпиаду-1960 в Рим отправилась единая сборная, хотя большинство атлетов были египтянами. На футбольных турнирах республика представляла Африканскую конфедерацию футбола. В 1959-м в Каире прошел Кубок африканских наций, который выиграла сборная ОАР. Сирия в то же время пропускала азиатские соревнования.

Торжества по случаю объединения Сирии и Египта

ОАР просуществовала в первоначальном виде до очередного переворота в Дамаске – в 1961-м Сирия вышла из союзного государства. Объединенной арабской республикой еще десять лет, до 1971-го, назывался лишь один Египет.

Башар Асад – алавит, хотя большинство жителей страны – сунниты. Религиозный вопрос подтолкнул страну к войне

В 1963 году в Сирии все снова перевернулось. Власть досталась Баас – Партии арабского социалистического возрождения, основанной в Дамаске еще в 1947 году. Ее главными внутренними врагами были сторонники движения «Братья-мусульмане» (организация признана террористической и запрещена в России). Баас выступала за светский путь развития, сотрудничала с СССР и превратилась в очень влиятельную силу на всем Ближнем Востоке.

У партии появилась сеть филиалов в Ираке, Иордании, Ливане и других странах. В Сирии же ее позиции были особенно сильны – это в том числе заслуга Хафеза Асада. Он участвовал в перевороте 1963-го, а затем в течение нескольких лет устранял внутренних соперников, чтобы в 1971-м единолично возглавить страну. Президентскую власть он удерживал 29 лет – умер на посту в 2000-м. Позиции Хафеза не пошатнуло даже многолетнее восстание «Братьев-мусульман»*, разразившееся в 1976-м. Правительственные силы подавили выступление исламистов, и те ушли в подполье.

Хафез Асад

Восстание длилось шесть лет и сегодня выглядит как пролог к большой гражданской войне. Для боевиков фигура Асада была неприемлема в том числе из-за его принадлежности к религиозному течению алавитов. Ислам делится на два больших направления – суннизм и шиизм. Сегодня суннитов в мусульманском мире большинство, шиитов же много в Иране и Азербайджане. Сирия – страна, где перемешалось много религиозных течений. В основном ее населяют сунниты, но вдоль побережья проживают алавиты – их считают последователями локальной версии шиизма.

Движение алавитов возникло много веков назад как религиозная секта, которая скрестила исламские догмы с элементами христианства, но со временем переродилось в нечто большее. В Сирии алавиты, составляя примерно 10-15% от населения, стали правящим классом. Когда страна была подмандатной территорией, их поддерживали французы. У меньшинства даже был свой регион – с центром в Латакии. Государство алавитов в подмандатной Сирии вошло в состав объединенной республики только в 1930 году, а спустя 40 лет представители течения заняли ключевые посты. Восставшие «Братья-мусульмане»* видели в нем естественного врага как по политическим, так и по религиозным причинам.

Но внутренние конфликты Сирии не ограничиваются противоречиями между суннитами и алавитами. У шиизма также есть друзское ответвление, представители которого проживают на юге страны (и им французы дали автономию). После Второй мировой войны друзы тоже преследовалось суннитами. Только при Хафезе Асаде они вышли из опалы, но на бытовом уровне их по-прежнему притесняли.

Также в Сирии живут христиане (арабы и армяне), и их даже больше, чем друзов –12-14%. Баас считала их союзниками, и те в целом поддерживали партию, понимая, что с приходом исламистов их положение резко ухудшится.

Еще одна точка напряженности – национальный вопрос. В Сирии проживает около 3 млн курдов (всего их несколько десятков миллионов в разных странах Ближнего и Среднего Востока). На протяжении почти всей второй половины XX века курдов старательно ассимилировали. Еще до прихода к власти Баас 120 тысяч представителей народа лишили сирийского гражданства. В 1970-е в районах компактного проживания меньшинства начались депортации, а на место курдов переселяли арабов. В ответ вспыхивали восстания и беспорядки.

В 2004-м в межэтническую стычку перерос футбольный матч. Тогда в неофициальную столицу сирийского Курдистана Эль-Камышлы приехали фанаты-арабы и спровоцировали драку на стадионе и улицах города. Она переросла в погромы: курды захватили административные здания и свалили статую ненавистного им Хафеза Асада. Бунт подавили военные, в боях погибло по меньшей мере 30 человек.

В провинциях Латакия и Алеппо на севере страны проживают родственные туркам сирийские туркмены. В Османской империи они чувствовали себя вольготно, но с приходом французов даже перестали считаться за национальное меньшинство, достойное прав друзов или алавитов. Им запретили говорить и писать на родном языке. Притеснения закончились при Хафезе Асаде, но память о тех непростых временах жива до сих пор.

При Башаре Асаде экономика росла, но люди все равно беднели. Гражданская война в Сирии началась с протестов «арабской весны»

Если Хафез Асад сохранил в Сирии относительный мир, то при его преемнике государство погрузилось в нескончаемую гражданскую войну. После смерти президента в 2000 году в стране прошли безальтернативные выборы (фактически – референдум о поддержке выдвинутого парламентом кандидата). Их выиграл сын Хафеза, 35-летний Башар Асад. Ему не хватало политического опыта и авторитета среди сторонников. Чтобы получить реальную поддержку, Асад-младший начал реформы, ослабил цензуру, выпустил политзаключенных, разрешил правозащитные организации, убрал с ключевых постов военных и ужесточил контроль за спецслужбами.

Оттепель продлилась от силы пару лет. Консервативное окружение нового президента выступало за возвращение к прежнему курсу. В 2001 году арестовали членов движения « Дамасская весна» , которые требовали продолжать реформы. Политические активисты, участники общественных организаций, сторонники автономии Курдистана – всех объявили врагами сирийского государства. Репрессии сопровождались пытками и полицейским беспределом.

И хотя политические реформы заморозили, начались экономические. В 2004-м появились частные банки, в 2009-м сирийский фунт стал свободно конвертируемым, налоги снизизилсь. После десятилетий государственного контроля за экономикой это был прорыв. ВВП рос по 5-6% в год. Но некоторые меры оказались непопулярны – больше всего раздражала приватизация. Зачастую предприятия доставались приближенным к президенту алавитам.

На этом фоне активизировались «Братья-мусульмане»*, курдская партия «Демократический союз» и другие политические движения. К концу нулевых их социальная база расширялась за счет крестьянства. При общем росте экономики в сельском хозяйстве начались серьезные проблемы из-за засухи и неумелого управления. Асад отменил государственные субсидии, полагаясь на рыночные механизмы. Сотни тысяч людей моментально обнищали. Проблемы доставляли и иракские беженцы, прибывшие из-за войны.

В январе 2011-го на улицах Дамаска начались выступления, подогретые успехами протестующих в Тунисе. Ближний Восток и север Африки сотрясала «арабская весна» – серия восстаний и мятежей, многие из которых пошатнули правящие режимы. Сирийские демонстранты были недовольны полувековым правлением Баас и персонально президентской династией Асадов. Кроме того, страна по-прежнему жила в режиме чрезвычайного положения, введенного еще в 1963 году. Оно давало правительству широчайшие полномочия по подавлению любых протестов.

В ответ глава государства объявил, что лодку раскачивает Израиль, и начал закручивать гайки. В марте волнения усилились, полиция действовала все жестче, что спровоцировало лишь новые беспорядки. Они охватили крупнейшие города, многие собирались на площадях стихийно, других выводили на улицы «Братья-мусульмане»*. Весной правительство еще пыталось договориться с протестующими, предлагало убрать самых одиозных политиков-алавитов, вернуть курдам гражданство и снова отпустить политических заключенных. Но главные требования – отставка Асада и отмена чрезвычайного положения – остались без ответа.

Новым триггером для эскалации стала смерть 13-летнего мальчика Хамзы. Он тоже участвовал в протестах, а после задержания его запытали до смерти. Эта история потрясла страну. Летом оппозиция объединилась в общую структуру – Сирийский национальный совет, куда, впрочем, не вошли ни «Братья-мусульмане»*, ни курдская Демократическая партия.

Столкновения в городах ожесточились. В ответ на вмешательство армии, призванной подавить протесты, восставшие взялись за оружие. Войска раскололись: летом 2011-го возникла Свободная сирийская армия, которую возглавили дезертировавшие офицеры. Они быстро получили поддержку Турции, что оттолкнуло многих курдов – Анкара давно ведет жесткую политику против сторонников курдской независимости и автономии.

Столкновения на улицах переросли в настоящую гражданскую войну, а уровень политического террора вновь стал запредельным. В 2011-м Асад открыл Тадморскую тюрьму – одну из из самых страшных на Ближнем Востоке. Ее закрытие в 2001-м стало одним из символов оттепели, но с началом протестов она вновь понадобилась режиму. В 2015-м ее взорвали террористы.

Карта Сирии – лоскутное одеяло. Часть страны оккупировали Турция и Израиль, есть базы России, Ирана и США, а террористы до сих пор не уничтожены

Весной 2012-го при посредничестве ООН стороны договорились о перемирии. Тогда же прошли выборы в парламент. Прежде власть в стране была однопартийной, но на этот раз у них появились конкуренты. Коалиция Баас и ее сторонников набрала чуть больше половины голосов. Оппозиция результаты не признала, столкновения продолжились.

В 2013-м в гражданскую войну в Сирии вступил новый игрок – Исламское государство Ирака и Леванта» (организация признана террористической и запрещена в России). Структура возникла в начале нулевых из радикальных исламистов-суннитов. Их ячейки объединились и усилились после вторжения США в Ирак в 2003 году. ИГИЛ* настолько радикальна, что считает врагами «Аль-Каиду» (организация признана террористической и запрещена в России) и проиранскую «Хезболлу».

В 2014-м Исламское государство* заметно усилилось и контролировало почти весь север Сирии и Ирака – от Алеппо до подступов к Багдаду. С ИГИЛ* воевали и армия Асада, и бойцы вооруженной оппозиции. Тогда же образовалась западная коалиция с участием США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и других стран. Она начала операцию против ИГИЛ*, но на стороне противников сирийского режима. К тому моменту иностранные государства уже активно участвовали в гражданской войне. Еще в 2012-м в конфликт влез Иран, выступивший на стороне Асада. С тех пор его главная база находится рядом с городом Хама. Иран и Сирию сближают общие враги – сунниты и Израиль.

К слову, Израиль в Сирии присутствует гораздо дольше. Еще в 1967-м еврейское государство оккупировало Голанские высоты на юге страны, а позже аннексировало – их присоединение признает только США. Сирия же мечтает когда-нибудь вернуть высоты. Кроме того, Израиль периодически обстреливает северного соседа. Например, весной 2024-го Израиль нанес ракетный удар по посольству Ирана в Дамаске с целью уничтожить высокопоставленного генерала.

Последствия удара Израиля по иранскому посольству

В сирийской бойне Россия, как и Иран, – на стороне Асада. Но вошла в конфликт на три года позже – 30 сентября 2015 года. Официальная заявленная цель – борьба с ИГИЛ*. С тех пор об уничтожении Исламского государства* разные стороны рапортовали неоднократно, но российские вооруженные силы по-прежнему в Сирии – прежде всего авиация на базе Хмаимим.

В 2016 году сообщалось, что Сирии помогает Китай. У КНР был свой интерес в этой войне. На стороне ИГИЛ* и других террористических группировок воевали сторонники «Исламского движения Восточного Туркестана» (организация признана террористической и запрещена в России) – сепаратистов-мусульман, которые выступают за отделение Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая.

Турция – еще один участник противостояния, она выступила одновременно и против сирийского правительства, и против курдов, и против ИГИЛ*. В 2017 году Анкара создала прокси на территории соседа – Сирийскую национальную армию. Кроме того, часть провинций Алеппо и Латакия, где проживают сирийские туркмены, давно оккупированы турецкой армией. Именно в этом районе случился инцидент с российским самолетом Су-24, который в ноябре 2015-го сбила турецкая ракета (один из двух пилотов погиб). В Анкаре заявили, что бомбардировщик нарушил воздушное пространство Турции. Москва это отвергала, считая оккупированные территории – сирийскими.

Часть страны контролируют курды. Они даже объявили о создании автономии на северо-востоке Сирии – Рожавы, что означает «Запад» (намек на то, что Курдистан намного больше и охватывает часть Турции и Ирака). Политическое образование курдов признали несколько европейских стран, в том числе Германия и Франция. Асад же выступает за единую и неделимую Сирию без права проживающих на ее территории народов на самостоятельность.

Сегодня карта Сирии больше напоминает лоскутное одеяло. Примерно две трети страны контролирует правительство Башара Асада – столицу, побережье, центр и юг (за исключением аннексированных Израилем Голанских высот). На юго-востоке вокруг американской базы Эт-Танф остаются территории, удерживаемые повстанцами. Сохраняются небольшие анклавы ИГИЛ*, никуда не делись и другие террористические группировки. На северо-востоке власть принадлежит курдам, на севере вдоль границы сохраняются турецкие оккупационные зоны, а на северо-западе в районе Идлиба плацдарм удерживает Свободная сирийская армия.

Многолетний конфликт далек от завершения. Бои уже не настолько интенсивны, как 2013-2016 годах, но выхода из клинча пока не видно. Участники и не вовлеченные в войну государства регулярно выдвигают мирные инициативы. Самые активные консультации шли в 2016 году в Женеве, но все договоренности сорвались – в Сирии стрелять не перестали. Гражданская война и интервенция сопровождаются чудовищными военными преступлениями с разных сторон. Зафиксированы случаи применения химического оружия против гражданских подконтрольными Асаду силами. Бомбардировки превратили города в руины, а исламисты уничтожили сотни исторических памятников, в том числе знаменитые античные храмы Пальмиры.

Оценки числа жертв разнятся. В 2022 году ООН подсчитала, что за десять лет войны в Сирии погибли 307 тысяч мирных жителей, то есть полтора процента населения страны. Это значит, что каждый день жертвами стрельбы и бомбежек становились в среднем 83 гражданских.

Война в Сирии спровоцировала мощный миграционный кризис в Европе. В 2012-м беженцев принимали Иордания, Ливан, Ирак и другие арабские страны. Следом поток протянулся через Турцию в ЕС. За первые четыре года войны Сирию покинули около четырех миллионов человек. На конец 2023-го в одной только Германии проживало 972 тысячи сирийских граждан. Впрочем, в последние годы начался обратный процесс: по крайней мере из арабских стран многие едут назад. По данным ООН, в 2022-м в Сирию вернулась 51 тысяча человек, а за первые полгода 2023-го – еще 20 тысяч.

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* – организация признана террористической и запрещена на территории России

Фото: East News /LOUAI BESHARA / AFP, KUNA / AFP, AP Photo/Hussein Malla, AP Photo/Muzaffar Salman, ABD DOUMANY / AFP, AP Photo/Omar Sanadiki, Sylvain Grandadam / Robert Harding Premium / robertharding via AFP, HO/STRINGER / AFP; commons.wikimedia.org /Discover Syria