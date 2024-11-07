Анри назвал человека, благодаря которому новая «Барса» такая мощная. И это не Флик

Бывший игрок «Барселоны» Тьерри Анри назвал человека, которого стоит особенно благодарить за последние успехи клуба, и это не главный тренер Ханси Флик:

«Я не думаю, что Ханси Флик начал новую эру... Это сделал Хави. Он продолжает то, что сделал Хави.

Хави вывел в состав (Пау) Кубарси, Хави показал Ламина Ямаля, Хави дал шанс многим игрокам. И вот он ушел, а Ханси Флик пришел.

Я думаю, что сейчас эта команда должна считаться одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Выиграют ли они ее? Нужно по пути проиграть полуфинал, четвертьфинал, чтобы понять, как тяжело вылететь. Но я думаю, что они способны пройти весь путь».

«Барселона» возглавляет таблицу Ла Лиги с 33 очками в 12 турах, на девять очков опережая мадридский «Реал».