🎥 Футболка Мальдини и шутки о зарплатах в СА: Каррагер и Джеррард забавно вспомнили Стамбульское чудо в компании легенд «МЮ»

Джейми Каррагер вернулся на «Олимпийский стадион Ататюрка», где почти 20 лет назад состоялся знаменитый финал Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». Компанию скаузеру составили Иан Райт, Рой Кин и Гари Невилл.

Карра решил вспомнить о стамбульском чуде вместе со своим старым другом и набрал по видеосвязи Стивена Джеррарда.

«А вот и капитан. Ты, конечно, узнаешь, где мы находимся. Я с собой взял парочку друзей», – обратился Джейми к Стивену, а затем перевел камеру на Гари и Роя.

«Да чтоб тебя! – Выругался Стиви Джи, увидев парочку легенд «Ман Юнайтед». – Рой, ты можешь остаться. Гари, а ты свали».

Каррагер рассказывал, что после финала ЛЧ в Стамбуле он и Джеррард получили футболку Мальдини. Стивен объяснил Невиллу, как так вышло: «Честно говоря, мне досталась футболка Шевченко, она дома, висит на стене».

«Получается, та футболка Мальдини, что хранится у меня, настоящая?» – спросил Джейми.

«Да, она должна быть настоящей. Только ты наверняка ее уже продал», – пошутил Стивен.

«Я пока до этого не дошел, но могу! А вот тебе точно не нужно что-то продавать, учитывая то, где ты сейчас находишься», – с улыбкой заметил Карра.

«Да, у меня все хорошо! Сейчас со счетами все в порядке», – ответил тренер саудовского «Аль-Иттифака».

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