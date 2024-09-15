Голы с центра – хит сезона. Уже третий в Первой лиге!

Теперь Гонгадзе из СКА.

В Мелбет Первой лиге новый гол с центра поля – это Георгий Гонгадзе из хабаровского СКА. Уже третий за 10 туров – приятная аномалия!.

Вратарь чуть вышел – получи за шиворот! Так выглядит новая красота 🤩

Гонгадзе поймал вратаря Никиту Яновича в добавленное время. Заметил, что он далековато – и зарядил. Оцените!

Жаль, что вживую это видели всего 187 зрителей. Домашние матчи СКА – в шести с лишним тысячах километров от Хабаровска, в Раменском. Страдают все .

Автор гола, 28-летний Гонгадзе, в основном мелькает в скромных клубах, но засветился и в РПЛ: помог «Факелу» остаться поле двух побед над «Енисеем» в стыках. В СКА заглядывал в сезоне-2021/22, этим летом вернулся.

Команда выползла из зоны вылета и теперь на 14-м месте. До следующего тура точно вне опасной зоны: даже при победе «Шинника» над «Чайкой» ниже 15-го не опустятся.

Так уже забивали Уридия и Жамалетдинов. Три гола с центра за 10 туров!

Их становится все больше.

В июле нападающий «Черноморца» Мераби Уридия приговорил таким голом «Урал» (3:2). Сделал счет 3:1 прямо со своей половины! Гол стал победным.

Неделю назад блеснул экс-игрок ЦСКА Тимур Жамалетдинов: положил «Уфе» за «Шинник» вот так красиво.

Три дальних гола за два месяца – наслаждаемся!

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Фото: fcska.ru/aleksej-poddubskij-dva-krasivejshih-gola-prinesli-nam-pobedu/