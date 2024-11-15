После жуткого рассечения Кубарси получил от игроков «Барсы» два прозвища. Одно суровое, а второе забавное

В матче ЛЧ против «Црвены Звезды» Пау Кубарси получил страшное повреждение – сербский защитник шипами влетел прямо в лицо каталонского вундеркинда. На распоротую щеку юноши пришлось наложить десять швов.

Пау хоть и выглядел откровенно жутко, но держался бодро: «У меня все хорошо!»

Журналист Хави Мигель сообщил, что после матча ЛЧ игроки «Барсы» не переставали шутить над беднягой Кубарси. Подопечные Флика даже придумали для Пау суровое прозвище – Лицо со шрамом.

Из-за рассечения Пау пришлось тренироваться в необычной маске.

Маска Пау вызвала еще больший восторг у его товарищей по команде. Молодой защитник рассказал: «Мои товарищи шутят, что я сотрудник «Макдональдса», потому что моя маска похожа на их наушники».

Болельщики уже примерили новый образ на Кубарси.

Кстати, после повреждения Кубарси провел 90 минут в матче против «Сосьедада», играл в маске. Воин!

Как вам креатив от товарищей Пау?

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