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Монстр Холанд, антирекорд Черчесова в Казахстане, Сперцян забил, Англия разгромила. Главное в Лиге наций

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Франция обыграла Италию.

Новая порция матчей Лиги наций, в воскресенье первая партия сборных закончила турнир. Вот главное, что случилось.

Рабьо и Динь вывели Францию в лидеры. Израиль вылетел даже после победы над Бельгией

В группе А2 определились первые четвертьфиналисты Лиги наций-2024/25.

Франция подвинула с первого места Италию благодаря победе (3:1). Главный герой – Люка Динь. У защитника два ассиста и шикарный удар со штрафного – записали как автогол Гульельмо Викарио. Мяч отскочил от перекладины во вратаря и залетел в сетку – летело в самую девятку!

Еще два гола у Адриена Рабьо: в первом тайме замкнул подачу с углового, во втором – со штрафного. Рабьо стал первым игроком Франции с дублем в ворота Италии с 2006-го. За итальянцев ответил только Андреа Камбьязо: команда Лучано Спаллетти много атаковала, но больше не забила.

Израиль внезапно обыграл Бельгию после привоза в концовке (1:0). Защитник Матте Сметс зачем-то отпасовал поперек штрафной прямо на соперника, после перехвата партнера Ярден Шуа подхватил и покатил в угол – результативно дебютировал за сборную. В отличие от 20-летнего Сметса: впервые сыграл за Бельгию в официальном матче, и сразу такой обрез.

📌 Франция выше Италии по дополнительным показателям, дальше прошли обе команды: в июне 2025-го сыграют четвертьфиналы Лиги наций. Несмотря на поражение, Бельгия удержала третье место и пошла в стыки за сохранение места в Лиге А. Израиль финишировал четвертым и вылетел в Лигу В.

Норвегия обогнала Австрию благодаря разгрому Казахстана. У Черчесова пачка антирекордов

В группе В3 неожиданная развязка: Норвегия в последний момент запрыгнула на первое место и отправила австрийцев в стыки.

Норвегия разбила Казахстан Станислава Черчесова (5:0). Все решили быстро: Эрлинг Холанд сделал дубль, Александр Серлот добавил третий еще до перерыва. Во втором тайме Холанд довел до хет-трика, пятый вколотил Антонио Нуса, у 19-летнего форварда «Лейпцига» было и два ассиста на Холанда.

Эрлинг по-прежнему монстр: теперь 22 гола в 22 матчах за «Ман Сити» и Норвегию в сезоне. Наверняка станет лучшим бомбардиром этой Лиги наций: уже семь мячей, у ближайшего Беньямина Шешко пять (в этом туре без голов).

Словения вырвала ничью с Австрией, отыгравшись во втором тайме (1:1). Пропустили на 27-й от Романо Шмида, но Адам Гнезда-Черин ответил на 81-й. С остальными атаками помог справиться Ян Облак: у него три сэйва.

📌 Норвегия выиграла группу благодаря этому последнему туру – и с первого места напрямую вышла в Лигу А, Австрия со второго поборется за выход наверх в стыковых матчах. Словения тоже в стыках, но за сохранение места в Лиге В. Казахстан вылетел с одним очком в шести матчах, их 0:15 по сумме – худший результат за все розыгрыши Лиги наций в дивизионе B.

Англия вышла напрямую в Лигу А, Греция – в стыки. Финляндия закончила с нулем

В группе В2 не подвели фавориты: выиграла и Англия, и Греция.

Англия долго не могла вскрыть Ирландию, но в итоге разгром (5:0). Помогло удаление защитника Лиэма Скейлза на 51-й минуте. После этого и вколотили все пять голов: Харри Кейн забил с пенальти, у Джуда Беллингема два ассиста, с игры добавили Энтони Гордон, Коннор Галлахер, Джеррод Боуэн и Тэйлор Харвуд-Беллис. Англичане выиграли группу, несмотря на равные очки с греками: вперед вывели дополнительные показатели.

Греция уверенно обыграла Финляндию (2:0) и финишировала сразу за англичанами. Победу принесли два быстрых гола после перерыва: на 52-й забил Анастасиос Бакасетас, через четыре минуты Христос Цолис удвоил. Удержали счет и не дали сопернику ни разу ударить в створ.

📌 Англия вышла в Лигу А напрямую благодаря первому месту в группе, Греция поборется за повышение в стыках. У Финляндии все совсем плохо: поражения во всех шести матчах, ноль очков и вылет в Лигу С.

Фареры пролетели мимо стыков, хотя за тур до конца были вторыми. Опередила Армения с голом Сперцяна

В группе С4 забивали немного, но интрига держалась до последнего.

Армения дожала Латвию и спасла шансы на подъем (2:1). Гол Эдуарда Сперцяна сразу после перерыва взбодрил, но на 70-й получили от Робертса Ульдрикиса – нападающий переправил пяткой. И все же Армения: на 74-й Артур Миранян затолкал победный. Причем расписали эффектно: Лукас Селараян мощным ударом устроил пинбол, мяч несколько раз скакал между перекладиной и газоном, Миранян напряг латвийского защитника и проткнул в пустые.

Северная Македония закрепила победу в группе с Фарерскими островами (1:0). Трудная победа немотивированного лидера благодаря голу Бояна Миовски во втором тайме: получил мяч после ошибки соперника (хотя сам этого не ожидал – уже перешел на трусцу), развернулся и уложил в дальний. Этого хватило.

📌 Северная Македония прошла группу почти идеально: пять побед в шести матчах, единственная потеря – на стартовом фарерском выезде (1:1). Армения вторая, сыграет в стыках за подъем в Лигу В: обошли Фареры лишь в последнем туре, отставали на два очка.

Фарерские острова закончили третьими, Латвия последняя. Чтобы не упасть в Лигу D, надо будет выиграть стыковой матч у кого-то из других последних мест в C.

Стыковые матчи пройдут в марте 2025-го.

Германия забила 7, Дьокереш сравнялся с Роналду. Главное в субботней Лиге наций

Фото: Alexander Canillas, Igor Kupljenik/Global Look PressGettyimages.ru/Christian Bruna

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