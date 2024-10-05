📸 Лица кумиров, собственные портреты и много львов. Пользователь X собрал самые крутые тату футболистов

Глядя на некоторых игроков, кажется, что без татуировок в футбол не пускают. В Латинской Америке тату – часть культуры, это заметно по фото с тренировки сборной Аргентины.

Пользователь X под ником @UtdDarren__ составил тред футболистов с самыми крутыми татуировками на спине. Выяснилось, что игроки предпочитают набивать морды львов, лица кумиров, лики святых и свои собственные портреты.

Давайте оценим результат!

Маттео Политано.

Мемфис Депай.

Златан Ибрагимович.

Родриго де Поль.

Ришарлисон .

Николас Отаменди.

Андре Грей.

Энцо Фернандес.

Эдер Милитао.

Неймар.

Тирелл Маласиа.

Натаниэль Клайн.

Серхио Рамос.

Мауро Икарди.

Паскуале Маццокки.

Лерой Сане.

Винисиус.

Виктор Линделеф.

Бен Уайт.

Никола Залевски.

За чью спину отдадите свой голос?

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