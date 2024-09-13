«Надеюсь, топовые футболисты последуют за тобой»: Неймар поздравил Мемфиса с переходом в «Коринтиас»

Мемфис Депай перебрался в Бразилию. Бывший игрок «ПСВ», «МЮ», «Лиона», «Барселоны» и «Атлетико» теперь новая звезда «Коринтианс» из Сан-Паулу. Футболист подписал соглашение с клубом, как свободный агент до 2026 года.

Переезд Мемфиса в Бразилию встретил одобрение его давнего приятеля – Неймара.

Бразилец поздравил голландца в социальных сетях, выложив пост:

«Добро пожаловать в Бразилию, брат. Наслаждайся моей родиной. Очень круто, что ты будешь играть в Бразилии. Надеюсь, что многие топовые футболисты последуют за тобой», - написал Неймар.

Вчера 30-летний нападающий был представлен в качестве нового игрока «Коринтиас».

«Думаю, что мы все должны вспомнить, откуда родом настоящий футбол. Многие мировые звезды являются бразильцами. Европейские дети восхищаются местными игроками. Причины, почему я здесь, выходят за рамки просто футбола», - заявил Мемфис во время презентации.

Сообщается, что в Бразилии Мемфис заработает 11 млн евро.