5 мин.

Месси и Винисиус грозили пальцем – оба потеряли очки, Угарте вырвал победу на 90+11. Жара в Южной Америке

124

Пока Европа занята Лигой наций – в Южной Америке вовсю идет отбор на ЧМ-2026. В 11-м туре Аргентина проиграла Парагваю (1:2), а Бразилия увезла из Венесуэлы только ничью (1:1).

«Это вы виноваты!» Винисиус не забил пенальти, послал арбитра, спровоцировал удаление и бесился, что на 94-й минуте включились разбрызгиватели

Бразильцы открыли счет в конце первого тайма: Рафинья попал прямым ударом со штрафного. Но уже на старте второго тайма венесуэльцы сравняли.

Голов больше не было, но главным персонажем в матче все равно стал Винисиус. На третьей минуте вингеру не понравилось, что судья Андрес Рохас остановил контратаку в момент, когда Вини убегал на свободное пространство.

Камеры зафиксировали недовольство бразильца: размахивая руками, он произнес на португальском: «Пошел в жопу...». Комментатор в эфире Sportv так отреагировал на эмоции игрока: «Не нужно быть специалистом по чтению по губам, чтобы понять, что сказал Винисиус».

На 59-й минуте Винисиус все же убежал к чужой штрафной – голкиперу соперника пришлось фолить. Но он же потащил пенальти, причем на добивании Вини не попал в уже полупустые ворота.

На 89-й минуте Винисиус спровоцировал удаление защитника Александера Гонсалеса. После столкновения венесуэльца с Габриэлем Мартинелли Вини подбежал к сопернику сзади, толкнул рукой в спину, получил отмашку в лицо и с криками упал. Этого хватило для красной карточки.

А на 94-й минуте во время углового Бразилии на поле неожиданно включились разбрызгиватели воды. Судья остановил игру, а раздраженные бразильцы начали возмущаться, что система сработала в самый неподходящий момент намеренно.

Они посчитали, что так хозяева тянут время и сбивают темп.

Винисиус побежал к скамейке запасных соперника и несколько минут высказывал претензии тренерскому штабу Венесуэлы.

«Это вы виноваты, вы виноваты!» – кричал он и указывал пальцем на соперника.

Стадион в этот момент освистал Вини, хотя ранее в кадр попал плакат венесуэльских болельщиков с надписью: «Винисиус Жуниор. «Золотой мяч». Бесспорно». 

У Винисиуса по-прежнему нет голов и лишь одна голевая в отборе на ЧМ-2026 (отыграл в шести матчах). Всего у него пять мячей в 36 играх за сборную, но в последних четырех матчах во всех турнирах вингер не набрал ни одного результативного действия. Теперь не помог даже пенальти.

А вот у Рафиньи сейчас все куда лучше: 9+3 в восьми последних матчах за «Барселону» и Бразилию.

Месси тоже наехал на судью. У Аргентины два поражения и ничья в четырех матчах

Парагвай неожиданно обыграл Аргентину (2:1) – голами завершились все удары в створ за матч. Лаутаро Мартинес отлично сработал на грани офсайда и открыл счет на 11-й минуте (засчитали после просмотра ВАР), но вскоре венесуэльцы сравняли красивой бисиклетой, а на старте второго тайма забили победный после подачи со штрафного.

Решающий гол на счету Омара Альдерете, которого аргентинцы требовали удалить еще в первом тайме, когда он дважды сфолил на Лионеле Месси. В первом случае защитник «Хетафе» получил желтую карточку, а во втором судья просто свистнул фол. Это не понравилось Месси: высказал арбитру, указывая пальцем в лицо.

Как сообщает Clarín, против решения рефери по итогам тайма протестовал тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони. Главный тренер аргентинцев произнес: «Нахал». 

Аргентина заметно сбавила темп набора очков в последних матчах – всего одна победа в четырех играх. За это время проиграли Колумбии (1:2), сыграли вничью с Венесуэлой (1:1), разгромили Боливию (6:0) и теперь уступили Парагваю. Но все еще лидирует в общей таблице отбора. 

Уругвай и Колумбия устроили шоу с голами на 90+6 и 90+11

Уругвайцы пропустили первыми, но перевернули игру за три минуты: сравняли на 57-й и вышли вперед на 60-й. Но все веселье началось в компенсированное время.

На 96-й минуте колумбийцы затолкали мяч в сетку – 2:2. Уругвай очень возмущался: перед голом могло быть нарушение правил. Но судьи рассмотрели эпизод и фола не увидели.

Впрочем, у Уругвая хватило времени не только на возмущения, но и победный гол: на 101-й минуте Мануэль Угарте зажег 3:2.

Что в таблице?

Аргентинцы продолжают лидировать, несмотря на последние потери. У них 22 очка после 11 туров, у Уругвая и Колумбии по 19. Бразильцы с 17 баллами только четвертые.

Чили проваливает отбор: всего одна победа, шесть очков и последнее место. Полная таблица здесь.

12-й тур пройдет уже на следующей неделе, в том числе Бразилия примет Уругвай.

«Они все выглядят одинаково». Бентанкур пошутил о корейцах и Соне – грозит 7-матчевый бан

2+1 Роналду с бисиклетой, сэйв имени Акинфеева, уход Косово из-за криков «Сербия, Сербия!» Главное в Лиге наций

Фото: East News/AP Photo/Ariana Cubillos

logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Парагвая по футболу
logoЛионель Месси
logoМануэль Угарте
logoРафинья Диас
logoЛионель Скалони
logoСборная Чили по футболу
logoОмар Альдерете