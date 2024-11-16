Месси и Винисиус грозили пальцем – оба потеряли очки, Угарте вырвал победу на 90+11. Жара в Южной Америке

Пока Европа занята Лигой наций – в Южной Америке вовсю идет отбор на ЧМ-2026. В 11-м туре Аргентина проиграла Парагваю (1:2), а Бразилия увезла из Венесуэлы только ничью (1:1).

«Это вы виноваты!» Винисиус не забил пенальти, послал арбитра, спровоцировал удаление и бесился, что на 94-й минуте включились разбрызгиватели

Бразильцы открыли счет в конце первого тайма: Рафинья попал прямым ударом со штрафного. Но уже на старте второго тайма венесуэльцы сравняли.

Голов больше не было, но главным персонажем в матче все равно стал Винисиус. На третьей минуте вингеру не понравилось, что судья Андрес Рохас остановил контратаку в момент, когда Вини убегал на свободное пространство.

Камеры зафиксировали недовольство бразильца: размахивая руками, он произнес на португальском: «Пошел в жопу...». Комментатор в эфире Sportv так отреагировал на эмоции игрока: «Не нужно быть специалистом по чтению по губам, чтобы понять, что сказал Винисиус».

На 59-й минуте Винисиус все же убежал к чужой штрафной – голкиперу соперника пришлось фолить. Но он же потащил пенальти, причем на добивании Вини не попал в уже полупустые ворота.

На 89-й минуте Винисиус спровоцировал удаление защитника Александера Гонсалеса. После столкновения венесуэльца с Габриэлем Мартинелли Вини подбежал к сопернику сзади, толкнул рукой в спину, получил отмашку в лицо и с криками упал. Этого хватило для красной карточки.

А на 94-й минуте во время углового Бразилии на поле неожиданно включились разбрызгиватели воды. Судья остановил игру, а раздраженные бразильцы начали возмущаться, что система сработала в самый неподходящий момент намеренно.

Они посчитали, что так хозяева тянут время и сбивают темп.

Винисиус побежал к скамейке запасных соперника и несколько минут высказывал претензии тренерскому штабу Венесуэлы.

«Это вы виноваты, вы виноваты!» – кричал он и указывал пальцем на соперника.

Стадион в этот момент освистал Вини, хотя ранее в кадр попал плакат венесуэльских болельщиков с надписью: «Винисиус Жуниор. «Золотой мяч». Бесспорно».

У Винисиуса по-прежнему нет голов и лишь одна голевая в отборе на ЧМ-2026 (отыграл в шести матчах). Всего у него пять мячей в 36 играх за сборную, но в последних четырех матчах во всех турнирах вингер не набрал ни одного результативного действия. Теперь не помог даже пенальти.

А вот у Рафиньи сейчас все куда лучше: 9+3 в восьми последних матчах за «Барселону» и Бразилию.

Месси тоже наехал на судью. У Аргентины два поражения и ничья в четырех матчах

Парагвай неожиданно обыграл Аргентину (2:1) – голами завершились все удары в створ за матч. Лаутаро Мартинес отлично сработал на грани офсайда и открыл счет на 11-й минуте (засчитали после просмотра ВАР), но вскоре венесуэльцы сравняли красивой бисиклетой, а на старте второго тайма забили победный после подачи со штрафного.

Решающий гол на счету Омара Альдерете, которого аргентинцы требовали удалить еще в первом тайме, когда он дважды сфолил на Лионеле Месси. В первом случае защитник «Хетафе» получил желтую карточку, а во втором судья просто свистнул фол. Это не понравилось Месси: высказал арбитру, указывая пальцем в лицо.

Как сообщает Clarín, против решения рефери по итогам тайма протестовал тренерский штаб во главе с Лионелем Скалони. Главный тренер аргентинцев произнес: «Нахал».

Аргентина заметно сбавила темп набора очков в последних матчах – всего одна победа в четырех играх. За это время проиграли Колумбии (1:2), сыграли вничью с Венесуэлой (1:1), разгромили Боливию (6:0) и теперь уступили Парагваю. Но все еще лидирует в общей таблице отбора.

Уругвай и Колумбия устроили шоу с голами на 90+6 и 90+11

Уругвайцы пропустили первыми, но перевернули игру за три минуты: сравняли на 57-й и вышли вперед на 60-й. Но все веселье началось в компенсированное время.

На 96-й минуте колумбийцы затолкали мяч в сетку – 2:2. Уругвай очень возмущался: перед голом могло быть нарушение правил. Но судьи рассмотрели эпизод и фола не увидели.

Впрочем, у Уругвая хватило времени не только на возмущения, но и победный гол: на 101-й минуте Мануэль Угарте зажег 3:2.

Что в таблице?

Аргентинцы продолжают лидировать, несмотря на последние потери. У них 22 очка после 11 туров, у Уругвая и Колумбии по 19. Бразильцы с 17 баллами только четвертые.

Чили проваливает отбор: всего одна победа, шесть очков и последнее место. Полная таблица здесь .

12-й тур пройдет уже на следующей неделе, в том числе Бразилия примет Уругвай.

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Фото: East News /AP Photo/Ariana Cubillos