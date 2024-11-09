За кого голосовал Месси на «Копа Трофи»? До этого два года выбирал одну и ту же тройку
Фабрицио Романо поделился, за кого голосовал Лео Месси на премии «Копа Трофи», вручаемой лучшему молодому футболисту мира (до 21 года) по версии журнала France Football за сезон-2023/2024.
Аргентинец отдал первое место вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю. На вторую позицию он поставил защитника каталонцев Пау Кубарси, а третью место отдал вингеру «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
В 2022-м и 2023-м Месси голосовал одинаково: за Мусиалу, Педри и Беллингема.
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