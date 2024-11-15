«Он хорошо играет только за деньги». Винисиус не смог реализовать пенальти, и Бразилия упустила победу в отборочном матче на ЧМ-2026 – болельщики крайне недовольны😵☠️
Вчера в рамках международного перерыва состоялся матч между сборными Венесуэлы и Бразилии. Команды отыграли вничью (1:1) в 11-м отборочном туре на чемпионат мира 2026 года.
Вингер гостей Рафинья открыл счет на 43-й минуте. Сразу после перерыва на гол бразильца ответил полузащитник сборной Венесуэлы Теласко Сеговия.
Ярким стал эпизод, произошедший на 62-й минуте встречи – у звезды бразильцев и «Реала» Винисиуса был шанс вывести свою команду вперед, но он не смог реализовать пенальти.
Вини пробил в угол, но голкипер хозяев Ромо потащил. Бразилец пытался добить, но тоже мимо.
Болельщики разнесли Винисиуса в комментариях:
💭«Я не собираюсь отворачиваться от него, но последние пять лет я испытываю искреннее разочарование».
💭«А кто-то говорил, что он превзойдет наследие Неймара».
💭«Винисиус хорошо играет только за деньги».
💭«Его нестабильность стала проблемой для Бразилии. К тому же, он должен поработать над своим поведением».
💭«На это тяжело смотреть из года в год. Хорошо, что хоть Рафинья в форме».
💭«И этот должен был взять «Золотой мяч»? Смешно».
💭«И кто-то еще говорит, что Винисиус лучше Неймара? Да он не лучше даже Фирмино!».
💭«Позорище. Нужно было дать Рафинье пробить».