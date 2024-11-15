«Он хорошо играет только за деньги». Винисиус не смог реализовать пенальти, и Бразилия упустила победу в отборочном матче на ЧМ-2026 – болельщики крайне недовольны😵☠️

Вчера в рамках международного перерыва состоялся матч между сборными Венесуэлы и Бразилии. Команды отыграли вничью (1:1) в 11-м отборочном туре на чемпионат мира 2026 года.

Вингер гостей Рафинья открыл счет на 43-й минуте. Сразу после перерыва на гол бразильца ответил полузащитник сборной Венесуэлы Теласко Сеговия.

Ярким стал эпизод, произошедший на 62-й минуте встречи – у звезды бразильцев и «Реала» Винисиуса был шанс вывести свою команду вперед, но он не смог реализовать пенальти.

Вини пробил в угол, но голкипер хозяев Ромо потащил. Бразилец пытался добить, но тоже мимо.

Болельщики разнесли Винисиуса в комментариях:

💭«Я не собираюсь отворачиваться от него, но последние пять лет я испытываю искреннее разочарование».

💭«А кто-то говорил, что он превзойдет наследие Неймара».

💭«Винисиус хорошо играет только за деньги».

💭«Его нестабильность стала проблемой для Бразилии. К тому же, он должен поработать над своим поведением».

💭«На это тяжело смотреть из года в год. Хорошо, что хоть Рафинья в форме».

💭«И этот должен был взять «Золотой мяч»? Смешно».

💭«И кто-то еще говорит, что Винисиус лучше Неймара? Да он не лучше даже Фирмино!».

💭«Позорище. Нужно было дать Рафинье пробить».