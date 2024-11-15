🎥 Лапорт сделал роскошные подарки товарищам по сборной. Испанцы получили подвески из золота с бриллиантами

Через четыре месяца после победы Испании на чемпионате Европы Эмерик Лапорт решил отблагодарить товарищей по сборной за совместный путь к триумфу на Евро-2024.

Защитник «Аль-Насра» подготовил для игроков «красной фурии» эксклюзивные золотые кулоны, именные подвески украшены бриллиантами.

«Я всегда говорю, что победа на Евро – лучшее событие в моей карьере. Мне нравится вспоминать подобные исторические моменты, нравится в подробностях обсуждать их с людьми, с которыми эти моменты были пережиты. Для меня это большая радость. В сборной мы все семья», – поделился Лапорт с пресс-службой «фурии».

Даже коробки под кулоны заслуживают внимания, оцените:

Как вам такой подарочек?

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