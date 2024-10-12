«Преподаватель зарабатывает менее $200к в год – у тебя $530к в неделю». Фанатов бесят жалобы игроков на календарь – в этот раз досталось Лапорту

Футболисты европейских грандов жалуются на слишком плотный график и даже грозят устроить забастовку. Игроки полагают, что большое количество матчей неизбежно приводит к травмам.

Одним из первых о забастовке публично сказал Родри, хавбека «Ман Сити» поддержал Карвахаль. Оба вскоре порвали «кресты» и выбыли на долгий срок.

Теперь на плотность графика жалуется Эмерик Лапорт:

«Мы много об этом говорим с футболистами. Ритм слишком высок, матчей слишком много. На самом деле, забастовка игроков для нас единственное решение, чтобы остановить это. С каждым годом ситуация становится все хуже, игрокам трудно.

Пока это предупреждение, но потом не стоит удивляться. Думаю, сегодня футбол больше ориентирован на финансовый аспект, чем на заботу об игроках. Нужно немного думать о футболистах, особенно тем, кто думает о бизнесе и хочет видеть топовых игроков на поле. Топовые игроки хотят участвовать во всех матчах, даже в не самых статусных. Но в итоге это приводит к 70 или 80 играм в год, это невыносимо».

Болельщикам, похоже, надоело слушать жалобы игроков на количество матчей. Лапорту досталось особенно, ведь он уже год играет в Саудовской Аравии – не самом интенсивном чемпионате.

Соцсети реагируют на слова испанца:

💭 «Для контекста: средний годовой доход в США составляет всего 80 000 долларов при пяти рабочих днях в неделю. Лапорт зарабатывает 530 тысяч долларов в неделю, играя дважды в неделю и тренируясь менее четырех часов в день в хорошо оснащенном зале.

Годовой доход профессора права в ведущих университетах США составляет менее 200 тысяч долларов в год, Лапорт зарабатывает 530 тысяч долларов в неделю. Самый высокооплачиваемый хирург – это нейрохирург, ему платят 763 тысячи долларов в год, Лапорт зарабатывает 530 тысяч долларов в неделю.

Огромный процент из 8 миллиардов человек, живущих на планете, за всю свою жизнь не заработают еженедельную зарплату Лапорта. Играя, вы не оказываете нам услугу, вы можете легко отложить свои бутсы и при этом жить лучше. ФИФА нужно отменить эти глупые товарищеские матчи и бессмысленные турниры, но при этом сократить зарплаты игроков».

💭 «Значит, если ему будут платить 1 миллиард долларов в неделю, его организм будет знать об этом и физически позволит ему играть по 100 матчей за сезон?»

💭 «Что критичного в сотне матчей за сезон? Например, строители проводят больше часов на более утомительной работе, а футбол – это не тяжелая работа, это скорее хобби, разве нет? Они всегда могут уйти в любительский футбол. Но нет, постойте, тогда к ним перестанут относиться так хорошо и не будут сажать в первый класс на сомолеты!»

💭 «Серьезно? Это говорит Эмерик Лапорт, который играет в Саудовской Аравии за безумные деньги! Да там даже бегать не надо. Пусть посмотрит, как живут простые люди и заткнется».

💭 «Если я буду зарабатывать 530 тысяч долларов в неделю, я буду играть по 90 минут каждые три часа своей жизни без каких-либо замен!»

💭 «Я честно не понимаю причин их недовольства! У них самая легкая жизнь на свете! Представьте, что вам платят за развлечение, а вы все равно жалуетесь, что этого развлечения слишком много! Не можешь с этим справиться, найди себе другое дело».

Давайте посмотрим, что у испанца с игровым временем в минувшей кампании. В сезоне-2023/24 Лапорт провел 39 матчей за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

На Евро-2024 Эмерик был основным защитником «красной фурии». Вот так выглядел минувший сезон игрока на уровне сборной:

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