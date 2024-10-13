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Пять лучших игроков топ-сборных в 21 веке. Согласны с рейтингами?

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Во время международного перерыва портал Score 90 подготовил рейтинг лучших игроков каждой из топ-5 сборной в 21 веке.

Начнем с Франции: Килиан Мбаппе сделал многое, но пока второй.

Гол Иньесты в финале ЧМ-2010 испанцы никогда не забудут.

Харри Кейн все еще ничего не выиграл, но в этом списке он перый – потому что остальные тоже не привели сборную Англии к трофею.

Возвращение Тони Крооса в сборную Германии этой весной доказало его величие. Высочайшее качество и стабильность на протяжении десяти лет – поэтому он первый.

В других сборных вратарей не ставили выше третьего место, но для Италии Джанлуиджи Буффон был, возможно, важнейшей фигурой на поле.

С какими позициями не согласны?

logoХарри Кейн
logoТони Кроос
logoАндрес Иньеста
logoЮвентус
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoЗинедин Зидан
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoБавария
logoБарселона
logoРеал Мадрид
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