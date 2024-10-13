Пять лучших игроков топ-сборных в 21 веке. Согласны с рейтингами?

Во время международного перерыва портал Score 90 подготовил рейтинг лучших игроков каждой из топ-5 сборной в 21 веке.

Начнем с Франции: Килиан Мбаппе сделал многое, но пока второй.

Гол Иньесты в финале ЧМ-2010 испанцы никогда не забудут.

Харри Кейн все еще ничего не выиграл, но в этом списке он перый – потому что остальные тоже не привели сборную Англии к трофею.

Возвращение Тони Крооса в сборную Германии этой весной доказало его величие. Высочайшее качество и стабильность на протяжении десяти лет – поэтому он первый.

В других сборных вратарей не ставили выше третьего место, но для Италии Джанлуиджи Буффон был, возможно, важнейшей фигурой на поле.

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