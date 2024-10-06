Кроос приехал на «Бернабеу». Фанаты были счастливы, а Вальверде посвятил ему гол

Тони Кроос, завершивший карьеру этим летом вернулся на «Сантьяго Бернабеу» – но теперь будем видеть его только на трибунах. Немец посетил матч «Реала» с «Вильярреалом» (2:0). В начале второго тайма операторы показали экс-полузащитника «Мадрида», трибуны устроили овацию и скандировать имя немца. Кроос в ответ поприветствовал болельщиков.

Вальверде, получивший 8-й номер после Кросса, посвятил ему забитый мяч, указав на трибуну, где находился немец.