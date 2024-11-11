📸🎥 Аморим прибыл в Манчестер! Новый тренер посетил базу «МЮ», в клубе уже есть первые изменения
Рубен Аморим прилетел в Манчестер и первым делом отправился на базу «красных дьяволов» в Каррингтоне.
Нового тренера встретили Омар Беррада, Дэн Эшуорт и Джейсон Уилкокс.
Аморим прошелся по базе «Ман Юнайтед» и познакомился с сотрудниками.
В клубе уже произошли первые изменения. С «Ман Юнайтед» попрощался Руд Ван Нистелрой, вместе с ним команду покинули Рене Хаке, Йелле тен Раувелар и Питер Морел. Как пишет Фабрицио Романо, Аморим хочет работать с собственным тренерским штабом.
Рубен не сможет сразу приступить к исполнению обязанностей главного тренера «красных дьяволов», сперва португальцу нужно получить рабочую визу.
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