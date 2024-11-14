Салах рассказал о давнем совете Робертсона, который изменил его и закрепился в разуме. Делает так после промахов

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах превращается в эталон современного вингера. Скорость, техника, голы, передачи, но что не менее важно – ментальная сила. Египтянин рассказал, как реагирует на промахи в матчах:

«После моего первого сезона в «Ливерпуле» Роббо подошел ко мне и сказал: «Слушай, когда ты опускаешь голову после промаха, все смотрят на тебя и думают: «Если наша суперзвезда выглядит так, что мы будем делать?» Не знаю, помнит он или нет, но это закрепилось в моем разуме. Возможно, это единственная положительная вещь, которую я перенял от Роббо. С тех пор даже после промахов я улыбаюсь».