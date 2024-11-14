Игроки «Ливерпуля» назвали футбольных кумиров. Салах без ума от бывшего одноклубника

Игроки «Ливерпуля» – Мохамед Салах и Эндрю Робертсон– рассказали о своих футбольных кумирах.

Египтянин назвал Зидана и Тотти: «Я всегда смотрел на них, они просто наслаждаются игрой». А спустя небольшую паузу добавил и бразильского Роналдо.

Однако больше всего Салах говорил о Тотти: «Его техника безумна, вы можете спросить Али, он играл с ним три года».

Робертсон, тем временем, выбирал только защитников: Филипп Лам, Эшли Коул и Роберто Карлос. «А Карлос даже подписался на меня», – добавил Роберстон.