Салах до сих пор расстроен из-за победного пенальти в финале ЛЧ. Не сделал то, что тренировал неделю

В финале Лиги чемпионов-2019 против «Тоттенхэма» (2:0) вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал пенальти, который стал победным

Пенальти был назначен после игры рукой Мусса Сиссоко. Салах пробил далеко не идеально, но Уго Льорис не отбил. Спустя пять лет египтянин признался, что до сих пор недоволен тем ударом:

«Я поменял решение во время разбега к мячу. Я тренировал удар в другой угол всю предыдущую неделю, а потом при ударе поменял выбор в последний момент. И я чувствовал себя плохо, до сих пор чувствую себя плохо.

Каждый раз, пересматривая этот гол, спрашиваю себя: «Зачем я поменял решение?» Потому что когда ты тренируешь что-то и потом ошибаешься, это просто неудача. Ты сделал все возможное, не повезло. Но когда ты меняешь решение в финале Лиги чемпионов.

И было огромное давление. Я просто попытался успокоиться и сказал: «Хорошо. Просто ударь по мячу и направь его в сетку».