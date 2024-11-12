🎥 Двойник Винисиуса устроил шоу возле «Бернабеу». Развел болельщиков и предсказал хет-трик бразильца

Винисиус – одна из главных звезд «Мадрида». В матче с «Осасуной» бразилец оформил хет-трик, а до начала встречи болельщиков у «Сантьяго Бернабеу» развлекал двойник футболиста.

Солнцезащитных очков и джерси «Реала» хватило, чтобы обмануть доверчивых поклонников футбола. Липовому Вини не дали спокойно пройтись у арены «сливочных», его на каждом шагу останавливали фанаты и просили о совместном фото – двойник звезды «Мадрида» никому не отказал.

В соцсетях гадают, как люди могли спутать двойника с настоящим Вини:

💭 «Он больше похож на Родриго и Неймара. Как можно было в это поверить?»

💭 «Чувак реально позировал для фото с фанатами и забирал себе славу, которая ему не принадлежит. Он злой гений».

💭 «Это туристы, а не фанаты «Мадрида». Настоящие болельщики никогда бы не спутали Вини с этим парнем».

💭 «Он даже автографы раздает! Какими же глупыми бывают люди».

💭 «О боже, хотел бы я увидеть их реакцию, когда они узнают, что это липовый Винисиус».

Двойника Вини зовут Вагнер Вильям. Как и его кумир, парень родом из Бразилии. Кстати, до старта встречи с «Осасуной» Вагнер предсказал хет-трик Винисиуса в эфире El Chiringuito.

Он точно что-то знал!

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👀 «Он ненавидит его на все 100%». Винисиус оформил хет-трик, но, кажется, Мбаппе этому не сильно рад

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