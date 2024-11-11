🎥 «И кто скажет, что у него нет сердца?» Винисиус исполнил мечту юной фанатки – девочка расплакалась от счастья

«Мадрид» со счетом 4:0 разгромил «Осасуну» в матче 13-го тура Ла Лиги. Главной звездой вечера стал Винисиус, сумевший оформить хет-трик, еще один гол к себе в копилку отправил Джуд Беллингем.

Винисиуса на трибунах поддерживала персональная болельщица – юная Айтана, которая впервые приехала на «Бернабеу». После матча Вини подарил девочке футболку и тепло ее обнял. Айтана расплакалась от счастья, слез не смог сдержать и ее отец.

Болельщики в соцсетях тронуты:

💭 «И кто теперь скажет, что у Винисиуса нет сердца? Великий человек».

💭 «Про него можно сказать много плохого, но то, как он обходится с фанатами, заслуживает уважения. Спасибо Винисиусу за то, что порадовал маленькую девочку».

💭 «Таких историй много, я уверен, но их не показывают, чтобы выставить Винисиуса в плохом свете».

💭 «Это красивый жест. Надеюсь, Вини будет более сдержанным, сосредоточится на футболе и болельщиках «Мадрида». Ему будут аплодировать на всех стадионах».

💭 «Винисиус лучший в мире. Прекрасный жест. У нашего Вини потрясающее сердце. Он наш, и мы его любим».

Победу над «Осасуной» омрачили потери «сливочных». Травмы разной степени тяжести получили Родриго, Милитао и Васкес.

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