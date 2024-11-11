Лучшие из лучших: топ-5 самых результативных футболистов 2024 года на сегодняшний день🏅⚽

На календаре ноябрь, а это значит, что можно постепенно начинать подводить итоги года.

Так решили и создатели специализированного портала Score_90, представив список лидеров по количеству голов и ассистов за 2024 год в топовых чемпионатах.

Несмотря на отсутствие «Золотого мяча» в коллекции трофеев, Винисиус однозначно может занести 2024 год в свой актив. Он принял участие в 46 голах «Мадрида» и занял почетное первое место.

Вот как выглядит топ-5: