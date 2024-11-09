👀 «Он ненавидит его на все 100%». Винисиус оформил хет-трик, но, кажется, Мбаппе этому не сильно рад 😳

Фанаты мадридского «Реала» беспокоятся о реакции Килиана Мбаппе на гол Винисиуса в матче с «Осасуной».

Бразилец оформил хет-трик, а «Мадрид» разгромил соперника с безнадежным счетом - 4:0.

Последний гол дался «Реалу» уж совсем легко. Но Килиан, кажется, не очень этому рад.

Скажем откровенно: Мбаппе не был в эйфории от достижения партнера по команде.

У фанатов появляются теории.

💭 «Мбаппе ненавидит его на все 100%».

💭 «Реал» беспокоит меня все больше и больше».

💭 «Он даже не мог притвориться счастливым, лол».

💭 «Так это раздражает. Они делали то же самое с Роналду, когда он не хотел «праздновать». Пока мы выигрываем, мне все равно, насколько они близки».