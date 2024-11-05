Невилл договорился? «Ливерпуль» собирается потребовать от легенды «МЮ» опровержения его слов

В недавнем материале британского издания The Telegraph автор рассказал о том, как проходил процесс поиска замены Юргену Клоппу в «Ливерпуле». Там отметили, что у клуба в лице спортивного директора Ричарда Хьюза были определенные контакты с агентом Хаби Алонсо, но их можно назвать как «первоначальный вежливый запрос».

Единственным, кому сделали реальное предложение, стал Арне Слот. С ним и подписали контракт до 2027 года.

Однако у легенды «МЮ» и эксперта Sky Sports Гари Невилла свои «инсайды». В одном из эфиров он заявил, что Слот был только третьим выбором после Алонсо и Рубена Аморима, который 11 ноября возглавит «красных дьяволов».

«Ливерпуль» же называет эти заявления как не соответствующие действительности. Клуб даже задумался о том, чтобы потребовать от Невилла «публичного опровержения».

Если это случится, то Гари Невилл второй раз за год сядет в лужу. Первый раз случился 21 апреля, когда «Эвертон» победил «Ноттингем Форест», а экс-защитник назвал заявление «лесников» «похожим на бандитский». Каналу пришлось обсудить с Невиллом, что такие слова использовать не стоит. Эксперт согласился не использовать подобные выражения в будущих репортажах.

Дойдет ли клуб до официальных требований − узнаем скоро.