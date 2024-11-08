С приходом Мбаппе роль Беллингема в «Мадриде» изменилась. Бомбардирские показатели игрока сильно упали

На старте прошлого сезона формой хавбека «Мадрида» Джуда Беллингема не восхищался только ленивый. Англичанин не просто перенес дортмундскую форму в новую лигу, но даже улучшил ее.

В хавбеке проснулся бомбардир и долгое время он лидировал в Ла Лиге по количеству забитых голов. Затем показатели немного упали, но это все равно позволило ему стать третьим лучшим бомбардиром.

В первых десяти играх сезона-2023/24 во всех турнирах Беллингем забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. За аналогичный период этого − всего 3 голевые передачи при нуле голов.

С приходом Килиана Мбаппе англичанину пришлось больше работать не на бомбардирскую статистику, а на команду. Теперь у него совсем другие задачи на поле, что не могло не сказать на результативности.

А как вы думаете, стоил ли приход Мбаппе такой жертвы со стороны Беллингема? Пишите в комментариях.