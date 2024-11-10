Родри предложил «Сити» игрока, способного его заменить. Клуб выделил £100 млн на трансфер в январе 😮
По данным Daily Star, у «Манчестер Сити» есть 100 миллионов фунтов стерлингов, доступных для укрепления опорной зоны.
Клуб присматривается к варианту с подписанием полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.
Источник, ссылаясь на связи в клубе, уточняет, что этот вариант предложил Пепу Гвардиоле сам Родри.
Летом испанец был близок к переходу в «Ливерпуль», но трансфер сорвался. «Сити» рассматривает вариант с использованием положения о выкупе игрока за 60 миллионов фунтов стерлингов.
Таким будет и в клубе