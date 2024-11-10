🤬 «Вы издеваетесь?» Фанаты узнали, кого Аморим хочет подписать зимой в оборону «Юнайтед». Возвращаем тен Хага? 😩

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим уже знает, кем укрепить линию обороны.

По информации Mirror Football, португалец нацелен на защитника «Ювентуса» Данило.

Идея трансфера основана на относительной доступности 33-летнего бразильца, у которого будущим летом истекает контракт. «Красные дьяволы» рассчитывают подписать игрока уже в январе по «приятной» цене.

Новость вызвала неоднозначную реакцию у фанатов.

💭 «Это напоминает решение Эрика тен Хага подписать Каземиро».

💭 «Не дай Бог. Я уже хочу, чтобы Аморим покинул клуб».

💭 «Ему 33, но он бесплатный...»

💭 «Вы издеваетесь?»