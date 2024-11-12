«Сити» ниже «Аталанты» и «Спортинга», а лидер... Обновление топ-20 лучших клубов Европы
Пауза на сборные – хорошее время для обновления рейтинга лучших клубов Европы. В этот раз мы оценили не только прошедший месяц, но начало ноября. Изменений много, есть и значительные.
Классический дисклеймер: этот рейтинг составляет на основе субъективных оценок авторов Спортса’’. Несмотря на то, что мы расставляем команды по местам, главная цель: держать в курсе состояния топ-клубов и подсвечивать интересные проекты.
Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова
Вылетели из топ-20: «Монако», «Астон Вилла», «Марсель», «РБ Лейпциг»
Фиорентину зря, кстати, не включили. Очень красиво играют и результат имеется