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«Сити» ниже «Аталанты» и «Спортинга», а лидер... Обновление топ-20 лучших клубов Европы

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Пауза на сборные – хорошее время для обновления рейтинга лучших клубов Европы. В этот раз мы оценили не только прошедший месяц, но начало ноября. Изменений много, есть и значительные.  

Классический дисклеймер: этот рейтинг составляет на основе субъективных оценок авторов Спортса’’. Несмотря на то, что мы расставляем команды по местам, главная цель: держать в курсе состояния топ-клубов и подсвечивать интересные проекты. 

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Вылетели из топ-20: «Монако», «Астон Вилла», «Марсель», «РБ Лейпциг» 

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