📹Гарначо потерял веру болельщиков, но не всех. Юный фанат «МЮ» весь матч пел имя игрока и получил футболку

Последний матч Руда ван Нистелроя во главе «Манчестер Юнайтед» завершился уверенной победой над «Лестером» со счетом 3:0. Один из голов забил Алехандро Гарначо и вингер не стал праздновать гол. В составе «лис» аргентинец не играл и тайну произошедшего после игры раскрыл Бруну Фернандеш.

«Гарначо считает, что потерял доверие некоторых болельщиков. Я сказал ему не обращать внимание, люди всегда будут жаловаться, но при этом многие его любят и ценят. Я попросил его отпраздновать гол, он особенный игрок».

Но на трибунах «Олд Траффорд» был как минимум один персональный фанат Гарначо, причем очень преданный. Так как Алехандро вышел на замену, юный болельщик подловил момент, когда игрок будет к нему максимально близко и зарядил посвященную вингеру кричалку.

На стадионе было довольно громко, но Гарначо услышал парня, повернулся к нему и помахал рукой. История на этом могла бы закончиться, но после финального свистка Алехандро снял майку, подбежал к юному болельщику, обнял его и сделал щедрый подарок.

Этот день паренек запомнит на всю жизнь, а Алехандро Гарначо, возможно, поменяет мнение о фанатах.