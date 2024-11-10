📸🎥 Два нелепых промаха Троссарда лишили «Арсенал» победы над «Челси»! Артета от разочарования катался по газону

Встреча «Челси» и «Арсенала» в 11-м туре Премьер-лиги закончилась ничьей 1:1. Голами отметились Габриэл Мартинелли и Педру Нету, мяч Кая Хавертца в первом тайме был отменен из-за офсайда.

В концовке матча Леандро Троссард не смог реализовать два блестящих момента. На 88-й минуте бельгиец с линии вратарской отправил мяч в полет над «Стэмфорд Бридж».

А на 95-й минуте Троссард решил замкнуть прострел Салиба вместо Хавертца. Кай находился в более удачной позиции, но Леандро пустил мяч мимо ворот.

Реакция Артеты на действия бельгийца весьма красноречива.

После матча на счету команд по 19 очков. «Челси» занимает третье место в турнирной таблице, обходя «Арсенал» по разнице мячей.

Какие мысли остались по матчу?

Сборная лучших игроков «Челси» и «Арсенала» этого сезона. У фанатов нашлись претензии к составу

«Я как «Арсенал»...» Квартет CBS Sports узнал, кого из них больше любят болельщики − каждый удивился по-своему

Тен Хаг в «МЮ» и Тухель в «Баварии» пострадали из-за лавины травм? Исследование за прошлый сезон показывает, что да