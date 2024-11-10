Сборная лучших игроков «Челси» и «Арсенала» этого сезона. У фанатов нашлись претензии к составу

Центральной игрой 11-го тура Премьер-лиги станет встреча «Челси» и «Арсенала». После 10 матчей команды набрали по 18 очков, «синие» обходят «канониров» по разнице мячей и занимают пятую строчку английского первенства.

В преддверии матча портал Football Tweet собрал комбинированный состав футболистов столичных клубов. Основу команды составили игроки «Арсенала»: Давид Райя, Юрриен Тимбер, Габриэл, Вильям Салиба, Деклан Райс, Букайо Сака и Кай Хавертц.

«Челси» в комбинированном составе представляют Педру Нету, Ромео Лавия, Коул Палмер и Рис Джеймс.

Фанаты обсудили получившийся состав:

💭 «Без Кайседо эта команда выглядит какой-то шуткой. А Райса нужно заменить на Энцо».

💭 «Кайседо вместо Райса, Фофана вместо Салиба, Санчес в воротах».

💭 «Джексон > Хавертц, Кайседо > Райс. Любой, кто смотрит АПЛ, с этим согласится».

💭 «Эта команда могла бы доминировать в Премьер-лиге. Какой состав!»

💭 «Как можно было не включить в состав Кайседо? Он сейчас буквально один из лучших в команде, а может, и в лиге».

💭 «Отличный состав, но стоит рассмотреть Чилуэлла на роль левого защитника, если он будет в хорошей форме».

💭 «Я бы заменил почти всех. Но одно точно: отсутствие Кайседо – преступление».

А как вам такой состав?

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