1 мин.

Сборная лучших игроков «Челси» и «Арсенала» этого сезона. У фанатов нашлись претензии к составу

62

Центральной игрой 11-го тура Премьер-лиги станет встреча «Челси» и «Арсенала». После 10 матчей команды набрали по 18 очков, «синие» обходят «канониров» по разнице мячей и занимают пятую строчку английского первенства.

В преддверии матча портал Football Tweet собрал комбинированный состав футболистов столичных клубов. Основу команды составили игроки «Арсенала»: Давид Райя, Юрриен Тимбер, Габриэл, Вильям Салиба, Деклан Райс, Букайо Сака и Кай Хавертц.

«Челси» в комбинированном составе представляют Педру Нету, Ромео Лавия, Коул Палмер и Рис Джеймс.

Фанаты обсудили получившийся состав:

💭 «Без Кайседо эта команда выглядит какой-то шуткой. А Райса нужно заменить на Энцо».

💭 «Кайседо вместо Райса, Фофана вместо Салиба, Санчес в воротах».

💭 «Джексон > Хавертц, Кайседо > Райс. Любой, кто смотрит АПЛ, с этим согласится».

💭 «Эта команда могла бы доминировать в Премьер-лиге. Какой состав!»

💭 «Как можно было не включить в состав Кайседо? Он сейчас буквально один из лучших в команде, а может, и в лиге».

💭 «Отличный состав, но стоит рассмотреть Чилуэлла на роль левого защитника, если он будет в хорошей форме».

💭 «Я бы заменил почти всех. Но одно точно: отсутствие Кайседо – преступление».

А как вам такой состав?

У Мадуэке из «Челси» появился персональный хейтер – футболист посмеялся над ним

«Стоимость их состава больше нашего в 124 раза!» В топ-25 самых дорогих игроков Лиги конференций – 21 футболист «Челси»

📸🎥 «Парни зовут меня на свидания, чтобы посмотреть футбол». Девушка живет в квартире с роскошным видом на арену команды АПЛ

logoЮрриен Тимбер
logoДавид Райя
logoВильям Салиба
logoГабриэл Магальяэс
logoБукайо Сака
logoКай Хавертц
logoДеклан Райс
logoПедру Нету
logoРомео Лавия
logoКоул Палмер
logoРис Джеймс
logoЧелси
Клубы
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал