«Я как «Арсенал»...» Квартет CBS Sports узнал, кого из них больше любят болельщики − каждый удивился по-своему

Каждые лигочемпионские будни студия CBS Sports в лице ее ведущей Кейт Абдо и экспертов Джейми Каррагера, Тьерри Анри и Майки Ричардса, дарят не только положительные эмоции, но и аналитику. И, конечно же, тонны забавного контента.

У каждого, кто хоть раз смотрел короткое видео из студии, явно есть свой любимчик. Кейт Абдо знает кучу языков и заслужила медаль хотя бы за то, что умело управляет в эфире тремя совершенно разными людьми. Тьерри Анри постоянно балансирует на грани серьезности, но при этом не против поучаствовать в любой развлекательной активности и рождает кучу мемов. Джейми Каррагер выступает в роли эксперта, но его иногда нехило заносит (Кейт не даст соврать). Майка Ричардс − свой парень на любой вечеринке и тот, без кого было бы не так весело.Но как выяснить уровень популярности отдельного члена четверки? Сходить в социальные сети.

Канал запустил в X (экс-Твиттер) и инстаграме опрос о том, кто из студии нравится болельщикам больше. И вот как выглядит четверка по версии первой и второй соцсети: Х − Абдо, Анри, Ричардс, Каррагер; инстаграм − Ричардс, Анри, Абдо, Каррагер.

Первая реакция Кейт на результаты: «Что!?» Ричардс назвал себя королем инстаграма, а Джейми отметил, что он последний в обоих опросах.

Лучшую шутку (или правду?) выдал Тити: «Я как «Арсенал»... всегда второй лучший».

А потом Абдо посчитала общий результат и получилось, что самый популярный в студии − Майка Ричардс (47%). За ним идут Тьерри Анри (22%), сама Кейт (20%) и последним Каррагер (11%).

Во время оглашения результатов Майка ходил кругами вокруг стола, но в какой-то момент начал дикие танцы, чем в очередной раз смутил Анри. Экс-защитник неисправим, за это его и любят.

Кстати, это не единственное, что происходило в тот вечер: