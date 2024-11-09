«Он предал своего товарища по команде». Фанатам «Реала» лучше не знать, как голосовал Модрич на «Копа Трофи»... 😳
Не будем нагнетать, поскольку победитель в номинации на премию «Копа Трофи» (лучший молодой (до 21 года) футболист мира) не вызывал большого вопроса. Все понимали, что им станет Ламин Ямаль.
Но. Оказалось, что к победе юного испанца приложил руку даже хавбек «Реала» Лука Модрич.
Хорват поставил Ямаля на первое место, подвинув даже своего одноклубника - Арду Гюлера.
Третью строчку занял футболист «ПСЖ» Жоау Невеш.
Фанаты королевского клуба не оценили поступок хорвата.
💭 «Он не оценил Гюлера по достоинству».
💭 «Почему Ламин?»
💭 «Он предал своего товарища по команде».
💭 «Меня больше удивляет, что кто-то здесь из-за этого жалуется».
💭 «Гюлер должен быть первым».