«Он предал своего товарища по команде». Фанатам «Реала» лучше не знать, как голосовал Модрич на «Копа Трофи»... 😳

Не будем нагнетать, поскольку победитель в номинации на премию «Копа Трофи» (лучший молодой (до 21 года) футболист мира) не вызывал большого вопроса. Все понимали, что им станет Ламин Ямаль.

Но. Оказалось, что к победе юного испанца приложил руку даже хавбек «Реала» Лука Модрич.

Хорват поставил Ямаля на первое место, подвинув даже своего одноклубника - Арду Гюлера.

Третью строчку занял футболист «ПСЖ» Жоау Невеш.

Фанаты королевского клуба не оценили поступок хорвата.

💭 «Он не оценил Гюлера по достоинству».

💭 «Почему Ламин?»

💭 «Он предал своего товарища по команде».

💭 «Меня больше удивляет, что кто-то здесь из-за этого жалуется».

💭 «Гюлер должен быть первым».