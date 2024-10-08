Роберт Левандовски - абсолютный лидер Ла Лиги по ключевому показателю. Большую роль в этом играет работа с Фликом🏆🔥

В преддверии нового международного перерыва можно подвести промежуточные итоги в Ла Лиге.

«Барселона» уверенно лидирует в домашнем чемпионате, набрав после девяти туров 24 очка. За каталонцами следуют «Реал Мадрид» (21), «Атлетико» (17) и «Вильярреал» (17).

Ситуация в турнирной таблице отражается и в гонке бомбардиров чемпионата Испании. Абсолютным лидером является Роберт Левандовски – 36-летний поляк забил в два раза больше своих преследователей.

Вот как выглядит рейтинг топ-5 голеадоров Ла Лиги:

Достижения Роберта не должны удивлять. Если обратиться к его собственной статистике, то можно увидеть, что под руководством Ханси Флика он показывает высокую результативность.

За время работы с Фликом и в «Баварии», и в «Барсе» у Левандовски 95 голов за 82 матча! В средним при немецком специалисте поляк забивает 1,16 мячей за игру.

Роберт всегда был выдающимся бомбардиром, у него отличные результаты и при Юргене Клоппе (103 гола за 187 матчей), и при Юлиане Нагельсманне (50 голов за 46 матчей).

Уверены, что сотрудничество с Фликом и дальше продолжит приносить плоды как Левандовскому, так и «Барселоне».