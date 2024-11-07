Снейдер – не единственный, у кого Месси «украл» «Золотой мяч». Однако Микел не в обиде на Лео и считает его лучшим

Экс-хавбек сборной Нигерии и «Челси» Джон Оби Микел завершил карьеру два года назад и с тех пор ушел в медиа-сферу. Теперь он ведет собственный подкаст The Obi One Podcast и недавно вспомнил о том, как Лео Месси «украл» у него «Золотой мяч».

Это случилось девятнадцать лет назад, когда нигериец и аргентинец играли за сборные своих стран на чемпионате мира U20.

«Когда мы проиграли Аргентине на чемпионате мира U20, Месси получил «Золотой мяч», а я − «серебряный». После вручения я сказал ему: «Ты украл у меня «Золотой мяч. Я заслужил его. Я был лучше тебя». Месси улыбнулся и ответил: «Я не имею никакого отношения к этому решению. Его принял специальный комитет, но ты вышел в финал и сделал много прекрасного для своей страны и сборной».

«Мы вышли на улицу, и я снова встретил его возле раздевалки. Он сказал мне: «Возьми «Золотой мяч» и отдай мне свой, если хочешь». Я ответил ему: «Не могу. Ты заслужил его. Я просто разозлился. Спасибо». Позже мы встретились на чемпионате мира 2018 года. Лео подошел ко мне: «Привет, золотой парень, у меня до сих пор хранится фотография, на которой мы с тобой вместе на церемонии». Я улыбнулся: «В течение того периода и до сих пор ты убедил меня в том, что действительно заслуживаешь его. Ты лучший в мире, Лео».

Кажется, что бывший опорник не обижается на Лео Месси. Тем более, что у самого Оби Микела получилась более чем достойная карьера.